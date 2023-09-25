南橫明霸克露鋼便橋修復 預計9月28日開放正常通行

南橫公路明霸克露鋼便橋8月因颱風降雨誘發玉穗溪土石流撞擊而受損，公路總局甲仙工務段今天表示，經全力趕工，明霸克露鋼便橋將於9月28日修復完成並開放正常通行。

公路總局甲仙工務段今天發布新聞稿表示，南橫公路明霸克露鋼便橋因受卡努等颱風侵襲，誘發玉穗溪土石流撞擊造成鋼便橋受損；鋼便橋在修復期間又經歷8月22日玉穗溪土石泥流損毀河床便道，及後續蘇拉及海葵颱風影響阻礙施工。

甲仙工務段表示，經全力趕工後，將預計於9月28日完成鋼便橋修復作業並開放通行，修復完成的鋼便橋雖通洪斷面有所提升，可較現有河床涵管便道更能承受小規模的土石泥流。

不過甲仙工務段也表示，因目前玉穗溪土砂仍處於不穩定狀態，如遇大雨等級時，玉穗溪仍可能發生大規模土石下衝情事而致災。

甲仙工務段後續將再趕工辦理明霸克露橋中期混凝土橋的修復工程，將採大跨距預力箱型梁橋橫越玉穗溪口避開土石流攻擊，工程預定9月28日辦理開工，預計民國114年8月可完工通車。