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高雄市113年度總預算 首編275.96億元促淨零轉型

中央社／ 高雄25日電

高雄市長陳其邁今天率市府團隊到市議會進行明年度高雄市總預算案籌編情形說明。陳其邁表示，高雄市明年將首度籌編相關淨零預算共新台幣275.96億元，宣示推動永續淨零的決心。

陳其邁今天在市議會說明表示，高雄市民國113年度總預算案，歲入編列1639.72億元，歲出編列1696.62億元，淨舉借56.9億元。

相較今年歲入編列1550.66億元、歲出編列1608.6億元，淨舉借57.94億元，明年歲出、歲入再創新高，淨舉借則創縣市合併後歷年新低。

陳其邁指出，今年高雄市通過「高雄市淨零城市發展自治條例」，113年度各機關依據條例編列相關淨零計畫及預算，其中公務預算106.3億元、基金預算169.66億元，共275.96億元，以具體行動及預算，宣示市府推動永續淨零的決心。

市府明年也持續推動綠色低碳大眾運輸，113年捷運、鐵路地下化等軌道建設編列171.93億元、通勤月票編列13.59億元。另外社宅及運動中心分別編列17.13億元、7.71億元，捷運黃線周邊道路拓寬及綠帶開闢編列8.53億元等。

此外，市府也廣設特色公園，113年共增編1.91億元公園維護經費；亞灣新風貌編列綠帶及遊艇碼頭整建1.5億元；另外整體治水工程經費也增加5.64億元。

陳其邁並表示，為落實各項照顧市民施政作為，包含生育津貼、敬老禮金、準公托補助等社福經費共成長11.66億元，復康巴士也增列0.47億元提升服務量能，並增加環保清潔、公園管理、消防、資訊及動保等人力。

陳其邁說，市府持續嚴守財政紀律，透過開源節流及以民間資源挹注公共建設方式，持續推動市政建設，並努力達成零舉借的目標。

陳其邁 捷運

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