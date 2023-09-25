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澎湖隱密鳥類攝影展登場 英語外籍師相機說故事

中央社／ 澎湖縣25日電

來自英格蘭的英語老師華茲沃斯「隱密的鳥類世界」攝影展今天在馬公市登場，華茲沃斯指出，從小就喜歡賞鳥，在澎湖再度重拾興趣，澎湖是各種候鳥過境中繼站，他初估記錄到150餘種。

在馬公市擔任英語老師華茲沃斯（JonathanWadsworth）今天獲邀在馬公市公所藝文走廊舉辦「隱密的鳥類世界」攝影展，展出白頭鵏、黃腰柳鶯、鳳頭燕鷗、銅藍鶲等近40幅鳥類攝影作品，不少在場欣賞的民眾指出澎湖有這麼多的鳥類。

華茲沃斯表示，一家三代在英國，都喜歡賞鳥及擔任志工，他從小就喜歡賞鳥與看鳥，10餘年前因喜歡旅遊，到澎湖擔任英語補教老師，課餘之時前往戶外衝浪及獨木舟運動。

他說，因時而聽到鳥叫聲，感覺澎湖應該有很多鳥類而再度喜歡上賞鳥，但拍攝鳥類過程非辛苦，澎湖有這麼多的樹林、棲地、濕地與水庫等，要做好環境生態保育，相信會有更多的候島過境停棲。

華茲沃斯表示，澎湖是各種候鳥過境的中繼站，在澎湖鳥會的紀錄中有400多種，他在澎湖10年拍攝鳥類，初估記錄到150餘種，其中去年分別在興仁水庫等地拍攝燕鷗時，先後意外拍到「攀雀」與「長尾賊鷗」2種候鳥的新紀錄，是最為難得的經驗。

「隱密的鳥類世界」攝影展今天在馬公市公所藝文畫廊展出，並展示各種賞鳥設備等，馬公市長黃健忠特別致贈感謝狀外，並鼓勵員工及洽辦公務市民在公餘之時可好好欣賞看看澎湖的鳥類，並吸引更多愛鳥人土到澎湖，對推動生態觀光遊有所助力。

澎湖 馬公 賞鳥

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