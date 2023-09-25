高雄六龜蔬果集散場爆偷工減料 工地主任喊冤：這叫植筋

高雄六龜農會最近正在興建大型蔬果集散場，工程如火如荼進行中，近日卻有網友爆料該工程有偷工減料的情形。本報直擊工地現場，現場工地主任張添毓表示，爆料者所爆的內容是一種建築手法「植筋」，並非偷工減料。六龜農會總幹事林芷蕾也強調會持續嚴謹的監控施工品質。目前該爆料貼文也已經下架。

自從大直民宅因一旁工地施工不當倒塌事件發生後，全民對於工地安全與施工品質特別重視。近日，就有網友在臉書爆料六龜農會正在興建大型蔬果集散場工地疑有偷工減料，影片中有人在尚未灌漿的鋼筋處切除鋼筋，還有疑似支撐柱體中有生鏽彎曲的鋼筋與螺帽。

針對網友的爆料工地主任張添毓表示，切除鋼筋是建築工法中相當常見的「植筋」，因為原本的鋼筋在灌漿前被發現位置有所偏差，所以會先切除該處鋼筋，並重新植入鋼筋加固，其實並不會影響整體施工品質。

至於鋼筋裡的生鏽螺帽，張主任表示那是搭建鋼骨時，固定「螺桿」位置與增加摩擦用的螺母，灌漿時也會在裡面。

張主任無奈表示爆料者應該對於建築工法不是很了解，爆料目的他坦言也不清楚，更不認識對方。透過其他同仁知道他似乎與工地某個下包廠商有認識，懷疑對方是否跟下游包商有利益糾紛，狹怨報復。