高雄人行道凹凸不平 挨批行人殺手

高雄市人行道不平常被詬病，讀者投訴日前帶友人到大成街吃牛肉麵，差點被凹凸不平的人行道絆倒，直言「高雄觀光美食頂級、人行道0分」；市議員陳美雅日前也在苓雅區人行道旁絆倒、重摔，痛批高雄人行道是「行人殺手」，要求市府重視、加速整修；工務局道路養護工程處表示，人行道修繕工程持續推進，今年追加2億經費，將以醫院、學校、商圈等人潮較多路段，優先改善。

林姓讀者表示，外地友人日前到高雄市觀光住福容飯店，眾人到隔鄰大成街港園牛肉麵用餐，沒想到友人被凹凸不平人行道絆倒、差點摔跤，所幸人未受傷，用餐過程友人稱讚餐食好吃、算頂級美食，但直言「人行道太爛、0分」，讓他相當尷尬。

「人行道不平太危險了！」陳美雅說，日前行經苓雅區一處人行道要過馬路時，突被不平的人行道磚絆倒、撲倒在地，一如香港話「仆街」，她痛到動彈不得倒在地上、腦子一片空白，直到之後幾名年輕人協助將她攙扶起來，才能起身到路旁休息。

陳美雅指出，人行道不平整、真的可能是行人殺手，試想當時若摔在路上，轉彎汽車來不及閃避、直接撞上，將是多麼可怕的意外，而且她是年輕人，若長輩、輪椅族、媽媽推著嬰兒車被絆倒多麼危險，市府給人民一條安心安全的路，真的這麼困難嗎？

高市道工處表示，市府今年度特別編列追加預算3.6億元，其中養工處配發2億，改善活動頻繁的醫院、學校、商圈及大眾運輸場站等周邊人行環境。

工務局道工處主祕陳柏鈞說，包括左營、楠梓及高雄等車站周邊人行道已改善，工務局亦代辦教育局50所學校，通學步道周邊人行環境改善；另道工處今年追加2億經費改善人行空間，其中逾40年金錢磚人行鋪面是改善重點。

道工處說，考察國外作法，高雄現行人行道改善也試用優質混凝土鋪面，搭配切割裝飾縫的PC刷毛工法，美觀易維護，提升安全性、耐久性，施工成本降低，且輪椅族、行李拖行更舒適。