澎湖潮間帶上演人蟳大戰 捕獲2台斤重野生紅蟳
澎湖馬公重光潮間帶海域今天上演一場「人蟳大戰」，鄭姓民眾在奮戰2個多小時後，終於捕獲1隻重達2台斤的野生紅蟳，順利帶著戰利品回家。
時序入秋，又是蟹蟳最肥的季節，素有「抓蟳達人」的鄭姓民眾，今天配合海水退潮之際，帶著長短不一的鐵勾等工具，前往馬公重光與西衛潮間帶海域，尋找蟳穴，首日就有斬獲。
鄭姓民眾在重光海域潮間帶發現一處玄武岩盤下的蟳穴，深達1公尺以上，他依長年經驗判斷一定會有紅蟳棲息，但要捕捉，卻是一大難事。
鄭姓民眾先小心翼翼清理穴地與淘水，並利用鐵勾等工具試探，確定有紅蟳棲息，費了2個多小時、汗流浹背，才捕捉到重達逾2台斤的野生紅蟳，且最難得是未傷到紅蟳，鄭姓民眾順利帶著戰利品回家。
紅蟳最主要的特徵是2隻碩大的螯，在入秋開始儲存能量準備過冬，因此秋季是最為肥美的季節，束狀肉質結實飽滿，鮮美富有彈性，口感清甜，一般體型大都是1台斤左右，鄭姓民眾今天捕捉到野生的2台斤重紅蟳，一般市場上較為少見，行情看俏。
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