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陳其邁表揚教師加碼喜訊 教師節發600元禮券

中央社／ 高雄24日電

高雄市教師職業工會今天舉辦「112年度模範教師表揚大會」，市長陳其邁出席活動時表示，自今年開始教師節將發放600元禮券，公會提出的多項政策建議，市府也逐項落實。

陳其邁致詞時表示，工會提出多項政策建議，市府採納並逐項落實，如地域加給納入六龜、甲仙等處、增設資訊組長、降低特教分散式資源班師生比1:10、落實教師諮商輔導機制及加碼補助健檢費等。

陳其邁也在頒獎現場宣布，自今年開始，教師節將發放600元禮券。隨後陳其邁頒發獎座予23名模範教師，並代表市民深深一鞠躬感謝教師作育英才，並預祝大家教師節快樂。

陳其邁說明，時代不斷進步，以往所學與現在環境有很大落差，因此每個人都應該不斷學習、精進自我。市府目前正在推動人工智慧與淨零轉型的雙軸轉型，未來高雄將擁有全世界第一個生成式醫療AI，涉及許多半導體產業運用。

陳其邁也說，淨零轉型今年已如火如荼展開，除了碳權交易中心設立，高雄未來也要成立淨零學院，市府將整合各界資源，與各大專院校合作，如開辦課程、安排師資等，籲請教師職業工會參與學院運作，讓下一代國、高中生加入學習行列。

針對雙語教學，陳其邁指出，應該要培養學生勇於表達、口說，及在生活上應用的能力，鼓勵學生勇於使用雙語。他強調，市府推動雙語教學不遺餘力，以系統性、策略性方式補助社團及英語師資，如熱舞社、籃球社等，讓學生將興趣結合語言，然後把英語應用在生活上。

高雄市教師職業工會也感謝市府落實多項教育政策訴求，如編列經費提供學校外聘導護委外人力、校校有雙語社團、增設資訊組長等，顯示高雄對教育重視及對老師關懷。

教師節 陳其邁 職業工會

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