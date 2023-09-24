中醫大服務隊7年來定期澎湖義診 陳光復贈感謝狀

中國醫藥大學上醫醫療服務隊7年來每個月最後一個週日跨海到澎湖義診服務，並到府居家治療，造福長者，澎湖縣長陳光復今天致贈感謝狀給服務團隊，表達感謝。

中國醫藥大學上醫醫療服務隊今天前往馬公市鐵線社區義診服務，活動現場有近百名長者接受看診服務。

陳光復今天專程前往鐵線社區訪視義診情形，他指出，感謝中國醫藥大學中醫學院中醫學系教授高尚德等中醫服務團隊7年來的義診服務，讓離島長者可就近接受看診服務。

陳光復除在跨海設站義診服務的看板上簽名外，並代表致贈感謝狀給上醫醫療服務隊，由高尚德接受。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，陳光復在民國105年提出「民眾要信心、醫療要在地」的「病人不動、醫師動」醫療政策，中國醫藥大學率先響應。

陳淑娟指出，自106年起，上醫醫療服務隊在每個月最一個週日都跨海到到澎湖提供中醫門診、傷科針灸等義診服務。

澎湖縣衛生局表示，中國醫藥大學上醫醫療服務隊跨海到澎湖設站義診，迄今連續7年，義診遍及外垵、鎖港、烏崁、光明等社區設站。

衛生局指出，服務隊今天起轉駐足鐵線社區定期提供免費中醫看診服務及中風病人到宅居家治療，並能實際感受到持續治療成效，深獲長者稱便，未來可望擴及偏鄉離島，讓更多長者獲利就近便利性的中醫義診服務。