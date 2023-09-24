高雄輕軌拚年底成圓 下月路口全數開通

高雄輕軌路線預計年底成圓，高市捷運局指輕軌第2階段C24站到C32站路段正加緊趕工，目前進度穩定超前，為降低交通衝擊，大路口都採半半封閉。全案各橫交路口預計9月底陸續完工通車，撤除沿線圍籬進行車站裝修、景觀植栽及機電系統作業，可望搶在10月下旬鋪軌完成，各路口全數開通。

高雄輕軌全長22.1公里，高雄市府分階段施工，去年10月通車至C24愛河之心站，同年啟動大順路段施工，周遭交通進入黑暗期，朝年底成圓目標邁進。

高雄市政府捷運局指出，環狀輕軌工程最後路段大順路(博愛路至中正路)，約長5公里，計有7座車站。目前施工團隊增加近1倍人力，工程持續超前，施工期間對周邊居民交通及生活造成的不便，會滾動檢討精進。

捷運局說明，為完成輕軌成圓目標，副市長林欽榮跨局處協調，特請交通局及交通大隊協助博愛路、自由路、民族路、建國路、中正路等幹道半半交維施工作業及疏導，將趕工期間的交通衝擊降到最低。沿線各路口工程已逐步完成鋪軌開放通行，拆掉圍籬改成紐澤西護欄，預計10月下旬輕軌各橫交路口全數完成。