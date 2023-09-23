科普環島列車10月底啟航 今年可望吸引2萬人參加

「2023年台灣科普環島列車」將於10月30日啟航，展開為期5天的科學環島之旅，國科會主委吳政忠指今年首度與高捷及高雄輕軌合作，形成另類「三鐵共構」，規模創歷屆之最，估計吸引超過2萬人參加，把科學知識散播各角落。

科普環島列車將逆時針環台，首站以台北車站為起點，沿西部幹線南下至屏東縣林邊站，再走東部幹線到基隆車站舉行閉幕式。今天也首度公開高雄捷運與輕軌彩繪車體，有6節捷運車廂內裝及5節輕軌車廂的內裝與外部，都彩繪上生動的科學主題。

國科會主委吳政忠說，這次科普環島列車攜手台電、台灣默克、聯發科、

友達永續基金會、國家太空中心等8個單位共同推動，更首次結合高雄捷運與輕軌車體彩繪，內容聚焦淨零排放、資訊安全、人工智慧、精準醫療、太空科技、半導體與量子6大主題。

他表示，受高市府全力促成，高捷不惜成本投入，未來高捷及輕軌將有很沉浸式科學主題。而由台鐵傳播新科技，也具傳承意義。這次活動規模創歷年之最，有17縣市、30個車站及17個當地大學團隊參與，未來更希望產出另一個國科會主委。

台鐵指這次科普環島列車，每站約可吸引700至1千人，估變共超過2萬人參加。副市長羅達生說，這次科普環島列車結合台鐵、輕軌、捷運，將有彩繪列車在高雄市區趴趴走，讓民眾感受到無所不在的科技元素，同時結合高雄熊、高捷少女對等IP，讓科普知識在地化。