金門國家公園結合社區辦淨灘 共清出341公斤海漂垃圾

金門國家公園管理處今天上午在金寧鄉安東一營區前沿岸舉辦淨灘活動，頂著烈日，包括金管處員工、海漂垃圾清潔人員與古寧頭社區發展協會等機關團體都賣力的穿梭在沙灘上撿海漂垃圾，參與人數約計123人，總計清理垃圾約341公斤，讓海岸重現乾淨美麗的風貌。

金管處為加強與園區各社區間夥伴互動關係並有效結合民間團體資源，今天上午特別舉辦大型淨灘活動，也號召不少居民與公家單位的同仁來參加，由於這兩天「秋老虎發威」，氣溫超炎熱，大家都做足了防曬準備，帽子、袖套、太陽眼鏡都出動。

金管處指出，海洋生態保育為目前全球關注焦點議題，尤以海洋垃圾更是首要處理問題，金管處轄內海岸40.43公里且緊鄰中國大陸廈門九龍江流域，海漂垃圾易經潮汐漂流至金門海岸，金管處為維護海岸線環境清潔，配合執行行政院「向海致敬」政策，爭取經費擴大海岸海漂垃圾清除範圍，110年起與財政部國有財產署合作清理本處園區國有非公用土地之海岸垃圾，並將未登錄地納入清潔範圍及增加清理頻率，加強執行海漂垃圾清除工作。

據了解，此次淨灘活動除了撿拾海灘垃圾，並進行分類及填報成果統計表，與參與民眾分享淨灘成果，也將統計資料上傳海洋保育署，提供海洋廢棄物監測數據，為海洋污染研究調查盡一份心力。