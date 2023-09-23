台29邊坡卡5米寬巨石 公路局這麼做讓它1個月後消失

昨（22）日本報獨家披露自蘇拉颱風過境後，那瑪夏山區出現一顆直徑5公尺的巨石卡在位於高雄甲仙區與那瑪夏交通要道台29臨11線便道8K+200旁邊坡上，讓山區居民每天經過心驚膽跳。公路局南區養護工程分局甲仙工務段已先以護欄及預留防落淤土石空間，拉緩坡處理，將其穩定，通行安全暫時無虞，但仍建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

甲仙段段長鄭敏華表示，目前甲仙工務段在該路段正在辦理路基流失災害修復工程，強化臨河側道路抗洪能力。而針對該上邊坡蝕溝掉落的岩塊，將於復建工程內一併辦理完整改善。公路局將辦理上方土石清理及在下方新設8公尺寬，40公尺長，2.5公尺深的大型沉沙池，作為上邊坡石塊的落淤空間及山側導排水設施，整體工程約莫1個月後就可以完成。