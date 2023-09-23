快訊

勞退新制分紅有望創新高 誰有份？誰分得多？一次看懂

搶救明揚大火多人殉職 6大退避權能成為消防員保命符？

周杰倫開早餐店？「招牌小眼睛」吸客朝聖 真相曝光網大讚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台29邊坡卡5米寬巨石 公路局這麼做讓它1個月後消失

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
公路局預在下方設8公尺寬，40公尺長，2.5公尺深的大型沉沙池，作為上邊坡石塊的落淤空間。圖／公路局提供
公路局預在下方設8公尺寬，40公尺長，2.5公尺深的大型沉沙池，作為上邊坡石塊的落淤空間。圖／公路局提供

昨（22）日本報獨家披露自蘇拉颱風過境後，那瑪夏山區出現一顆直徑5公尺的巨石卡在位於高雄甲仙區與那瑪夏交通要道台29臨11線便道8K+200旁邊坡上，讓山區居民每天經過心驚膽跳。公路局南區養護工程分局甲仙工務段已先以護欄及預留防落淤土石空間，拉緩坡處理，將其穩定，通行安全暫時無虞，但仍建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

甲仙段段長鄭敏華表示，目前甲仙工務段在該路段正在辦理路基流失災害修復工程，強化臨河側道路抗洪能力。而針對該上邊坡蝕溝掉落的岩塊，將於復建工程內一併辦理完整改善。公路局將辦理上方土石清理及在下方新設8公尺寬，40公尺長，2.5公尺深的大型沉沙池，作為上邊坡石塊的落淤空間及山側導排水設施，整體工程約莫1個月後就可以完成。

這顆直徑5公尺寬的巨石，從蘇拉颱風過後就崩落在該處，其上、下方皆為數眾多，大小不一的碎石，許多當地居民經過時莫不擔心害怕，由這段時間山區不斷有午後熱對流產生的雷陣雨，雨勢又急又大，讓人擔心巨石承受不住而滑落造成民眾生命財產的危害，就等公路局將這危機解除，還給民眾安全的用路環境。

高雄甲仙與那瑪夏間唯一的聯絡道路台29臨11線便道8K+200旁邊坡上出現5公尺寬巨石，讓用路人途徑都心生害怕。記者蔡世偉／攝影
高雄甲仙與那瑪夏間唯一的聯絡道路台29臨11線便道8K+200旁邊坡上出現5公尺寬巨石，讓用路人途徑都心生害怕。記者蔡世偉／攝影

蘇拉颱風 那瑪夏

延伸閱讀

南橫交通中斷 高雄、台東兩地山區遊客雪崩式下滑

午後山區雷雨 吳聖宇：中秋連假天氣有可能颱風生成

TPASS通勤月票使用破億人次 10月2日起再擴大實施

午後對流雲系發展旺 台南、高雄等7縣市大雨特報

相關新聞

高雄輕軌科技執法未滿月 開近千張罰單

高雄輕軌今年連「10撞」，強化輕軌行的安全，高市警局在10處輕軌沿線路口設科技執法，上月28日起執法迄今開出927張罰單...

台29邊坡卡5米寬巨石 公路局這麼做讓它1個月後消失

昨（22）日本報獨家披露自蘇拉颱風過境後，那瑪夏山區出現一顆直徑5公尺的巨石卡在位於高雄甲仙區與那瑪夏交通要道台29臨1...

高市經發局攜企業助弱勢汰換家電 打造綠能永續環璄

高雄市經發局在社會局協助下，與在地社福團體合作，號召企業及民間單位，以一級能效或是節能的電器，來改善弱勢家庭用電效率。昨...

萬里桐北側管制鬆 生態復原不理想

墾丁國家公園海岸珊瑚和潮間帶生態吸引遊客，恆春萬里桐海域原是特別景觀區，因人為踩踏捕捉和汙水排放，潮間帶生態和珊瑚物種嚴...

公廁限時開放 大樹舊鐵橋遊客不便

高雄市知名景點大樹舊鐵橋內有親水步道、河岸自行車道、自然生態區、公園綠地，但目前公廁僅一處，且限定時間開放，夏季晚間6點...

高雄公車站路線圖太高！長輩站椅子吃力緊盯 路人直呼驚險

高雄鹽埕區一處公車站牌的路線圖，竟貼的比人還高，最頂部離地超過2米，一名老先生為了看班次，因為身高不夠，乾脆爬上候車亭的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦