聽新聞
test
0:00 / 0:00
台29邊坡卡5米寬巨石 公路局這麼做讓它1個月後消失
昨（22）日本報獨家披露自蘇拉颱風過境後，那瑪夏山區出現一顆直徑5公尺的巨石卡在位於高雄甲仙區與那瑪夏交通要道台29臨11線便道8K+200旁邊坡上，讓山區居民每天經過心驚膽跳。公路局南區養護工程分局甲仙工務段已先以護欄及預留防落淤土石空間，拉緩坡處理，將其穩定，通行安全暫時無虞，但仍建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。
甲仙段段長鄭敏華表示，目前甲仙工務段在該路段正在辦理路基流失災害修復工程，強化臨河側道路抗洪能力。而針對該上邊坡蝕溝掉落的岩塊，將於復建工程內一併辦理完整改善。公路局將辦理上方土石清理及在下方新設8公尺寬，40公尺長，2.5公尺深的大型沉沙池，作為上邊坡石塊的落淤空間及山側導排水設施，整體工程約莫1個月後就可以完成。
這顆直徑5公尺寬的巨石，從蘇拉颱風過後就崩落在該處，其上、下方皆為數眾多，大小不一的碎石，許多當地居民經過時莫不擔心害怕，由這段時間山區不斷有午後熱對流產生的雷陣雨，雨勢又急又大，讓人擔心巨石承受不住而滑落造成民眾生命財產的危害，就等公路局將這危機解除，還給民眾安全的用路環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言