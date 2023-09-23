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公廁限時開放 大樹舊鐵橋遊客不便
高雄市知名景點大樹舊鐵橋內有親水步道、河岸自行車道、自然生態區、公園綠地，但目前公廁僅一處，且限定時間開放，夏季晚間6點、冬季晚間5點就關閉，讀者投訴，當地缺乏樹蔭，遊客多半下午才前往，沒想到太陽下山，唯一的公廁就關閉，只好憋尿到數百公尺遠的加油站借廁所，「相當不方便」。水利局已在園區停車場附近興建公廁，未來會24小時開放。
大樹舊鐵橋的舊鐵橋濕地教育園區，廣達100多公頃溼地生態公園，及百年舊鐵橋空中步道等重要景點，結合大樹區特有宗教、文化、歷史古蹟。
水利局2年前在尋找抗旱水井，無意在舊鐵橋濕地生態教育園區發現1棵山黃麻樹，因放射狀分枝及彎曲造型，極像大象甩鼻噴水畫面，樹後水池恰為鳥類生態豐富濕地，「大樹舊鐵橋象鼻子樹」之名漸傳開，近1年吸引50萬名愛鳥人士造訪，成為賞鳥秘境。
投訴人說，在天空步道入口處小賣店附近有公廁，但很少人注意到公廁限時開放，4月至9月的夏季早上9點到下午6點，10月至3月的冬季早上9點開放，下午5點打烊。
大樹區公所主秘陳基峰說，公廁開放時間與空中步道一致，考量使用安全，夜間關閉公廁；水利局在園區停車場附近興建公廁，將來24小時開放。
舊鐵橋濕地生態教育園區由鐵路局委託高市都發局管理，都發局請大樹區公所管理，大樹區公所委由園區一間小賣店代管廁所並負責清潔。
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