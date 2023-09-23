輕軌科技執法未滿月 開近千張罰單

高雄輕軌今年連「10撞」，強化輕軌行的安全，高市警局在10處輕軌沿線路口設科技執法，上月28日起執法迄今開出927張罰單，平均每天逾30張，違規樣態以闖紅燈最多；一名徐姓女子9月12日騎機車闖紅燈，撞到輕軌列車，違規行為被科技執法逮正著，警方開罰後，裁決所裁罰3600元。

輕軌行經高雄核心區與車爭道，今年已發生10起事故，為防止事故，高市警局在輕軌行經鼓山、鹽埕、苓雅和前鎮區等10處地點設置科技執法設備抓違規者。

10處科技執法路口從8月28日啟用執法，迄今共開出927張罰單，「闖紅燈」541件奪冠，違者處3600元至1萬800元罰鍰；其次為「紅燈右轉」為255件，可處1200元至3600元以下罰鍰；另「不依標誌、標線、號誌指示」為131件，可處600元至1800元以下罰鍰，為市庫在近一個月內賺進逾233萬元。

40歲徐女在9月12日中午12時許，騎機車行駛鼓山二路，至北斗街欲右轉直行，突闖越輕軌路口，擦撞列車，徐左腳輕傷。

警方事後調閱科技執法設備採證影像查證，發現徐女闖紅燈違規行為明確，依違反道路交通管理處罰條例第53條之1規定汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口闖紅燈，開出可處3600至1萬800元罰鍰的罰單，並記違規點數3點。

交大表示，一般汽車駕駛人違反上述規定者，除依規定處罰外，並得依對行車秩序及交通安全危害程度記違規點數1點至3點。若1年內記違規點數達6點者，得申請自費參加道路交通安全講習。達12點者，吊扣駕駛執照2個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再經記違規點數者，吊銷其駕駛執照。

高捷公司表示，平時會利用場站內跑馬燈、廣播媒體、社群臉書，宣導行經輕軌路線，遵守交通安全，同時請司機員建立「防禦駕駛」觀念，經車流量大的路口，防範他人因疏忽或故意違規而發生交通事故。高捷在輕軌新路段開放時，亦請保全在路口交通指揮，待民眾熟悉後才撤離。