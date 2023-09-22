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高雄公車站路線圖太高！長輩站椅子吃力緊盯 路人直呼驚險
高雄鹽埕區一處公車站牌的路線圖，竟貼的比人還高，最頂部離地超過2米，一名老先生為了看班次，因為身高不夠，乾脆爬上候車亭的椅子，有路人拍下老先生吃力盯著路線圖的畫面上傳網路，引發網友議論。高雄市交通局今天趕緊派人前往處理，路線圖降低高度。
這處讓長輩爬椅子看路線圖的公車站，就是高雄市鹽埕區的光榮國小站，當地有不少長輩習慣搭公車，但路線圖的字體小，又貼得高，長輩們看不清楚，只能自己想辦法，除了站到椅子上墊腳之外，有人用手機搜尋網路的公車時刻表。
今天一張老先生站在候車亭椅子看路線圖的畫面在網路流傳，網友說：「太危險了！」也有人說：「字那麼小，本來就很難看清楚！」、「站名跟路線的字體太小，對長輩太吃力！」
高市交通局副局長劉建邦說，光榮國小站的站牌的設立地點原本在人行道，工務局把人行道剷平後，站牌的高度雖未調整，卻因本來有墊高作用的人行道消失，導致站牌的高處對民眾來說變得更高，交通局已派前往調降公車路線圖，符合最高處離地210公分以內的規定。
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