快訊

明天不用補班啦！大樂透頭獎2.72億一注獨得 獎落「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄公車站路線圖太高！長輩站椅子吃力緊盯 路人直呼驚險

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市一名男子站上公車站的椅子，吃力緊盯路線圖。圖／翻攝自社會事新聞影音
高雄市一名男子站上公車站的椅子，吃力緊盯路線圖。圖／翻攝自社會事新聞影音

高雄鹽埕區一處公車站牌的路線圖，竟貼的比人還高，最頂部離地超過2米，一名老先生為了看班次，因為身高不夠，乾脆爬上候車亭的椅子，有路人拍下老先生吃力盯著路線圖的畫面上傳網路，引發網友議論。高雄市交通局今天趕緊派人前往處理，路線圖降低高度。

這處讓長輩爬椅子看路線圖的公車站，就是高雄市鹽埕區的光榮國小站，當地有不少長輩習慣搭公車，但路線圖的字體小，又貼得高，長輩們看不清楚，只能自己想辦法，除了站到椅子上墊腳之外，有人用手機搜尋網路的公車時刻表。

今天一張老先生站在候車亭椅子看路線圖的畫面在網路流傳，網友說：「太危險了！」也有人說：「字那麼小，本來就很難看清楚！」、「站名跟路線的字體太小，對長輩太吃力！」

高市交通局副局長劉建邦說，光榮國小站的站牌的設立地點原本在人行道，工務局把人行道剷平後，站牌的高度雖未調整，卻因本來有墊高作用的人行道消失，導致站牌的高處對民眾來說變得更高，交通局已派前往調降公車路線圖，符合最高處離地210公分以內的規定。

人行道 公車 長輩 高雄市

延伸閱讀

高雄男酒店持雙槍挑釁影片瘋傳 警查是玩具槍追滋事者

輪椅網球／2023永達盃高雄國際公開賽四強就位 日本選手來勢洶洶

訂房網凸槌！高雄晶英國際行館萬元房價變2710元

標錯價全認賠 高雄晶英住一晚2710元！網友哀嚎求釋出

相關新聞

高雄公車站路線圖太高！長輩站椅子吃力緊盯 路人直呼驚險

高雄鹽埕區一處公車站牌的路線圖，竟貼的比人還高，最頂部離地超過2米，一名老先生為了看班次，因為身高不夠，乾脆爬上候車亭的...

屏東市重陽加碼！提升敬老卡額度500點 敬老禮金1000元

屏東市已是高齡城市，年滿65歲以上有有3萬6635人，占市總人口數18.892%，為體恤長輩、推動敬老觀念，市公所於10...

把握連假！佇立高雄港5年2個月 白色旋轉木馬10月底不轉了

走過5年2個月歲月的高雄棧貳庫純白旋轉木馬，因遊樂設備廠商租約到期需全面整修，將於今年10月底「退役」，民眾可把握中秋及...

台電塔山電廠號召600多人攜手淨灘 守護金門海岸線

台電聯合淨灘已邁入第30年，台電塔山電廠今天上午在金城鎮雄獅堡海灘辦理「淨灘活動」，號召近600位在地的機關團體及社區民...

潮州郡守官舍文資排審遇祝融 地方：盼中央加速撥款勿放任破敗

屏東潮州郡守官舍是目前僅有的日治時期高雄州郡守官舍，退休軍官遷出後荒廢逾10年，2020年被縣府登錄為歷史建物展開修復，...

名勝世界壹號郵輪年度末航班抵高雄 半年帶來26萬旅客創7.9億元效益

看好疫後郵輪經濟，名勝世界郵輪公司於今年疫情解封後，立刻選擇在高雄佈署母港航線，疫後首創「名勝世界壹號郵輪高雄香港雙母港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦