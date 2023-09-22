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高雄147品種 台東農民種出台灣好米組米王

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2023年「台灣稻米達人冠軍賽」日前揭曉，台東縣池上鄉農民吳阿森（左）種植高雄147號品種獲得台灣好米組米王，再次為台東好米爭光，縣長饒慶鈴（右）今前往祝賀。圖／台東縣政府提供
2023年「台灣稻米達人冠軍賽」日前揭曉，台東縣池上鄉農民吳阿森（左）種植高雄147號品種獲得台灣好米組米王，再次為台東好米爭光，縣長饒慶鈴（右）今前往祝賀。圖／台東縣政府提供

2023年「台灣稻米達人冠軍賽」日前揭曉，台東縣池上鄉農民吳阿森種植高雄147號品種獲得好米組米王，再次為台東好米爭光，縣長饒慶鈴今祝賀。吳阿森說「用心種米，天公伯就會給好米出來」。

「種米沒有甚麼撇步，用心種就對了。」74歲的吳阿森說，他沒有想過自己會得獎，種米就是細心記錄每個生長階段細節，勤奮一點管理好田地，稻米好與壞就交給天公伯了，自己很幸運。

農業部舉辦今年台灣稻米達人冠軍賽日前得獎揭曉，賽制分為「台灣好米組」和「台灣有機米組」2組，全國共有822位農友報名參賽，其中，最後共75位農友取得全國賽資格，包括吳阿森。

全國賽要再經公開換包裝、重新編碼，以盲樣方式接受稻米品質全面性的考驗，從稻穀外觀到感官食味共5道關卡，包含稻穀容重量、糙（白）米品質規格、粗蛋白檢測、糙米外觀、感官評鑑等。

吳阿森種植的高雄147號品種獲得評選委員青睞，奪得台灣好米組米王。饒慶鈴今天在農業處長許家豪陪同下前往貼紅榜祝賀。饒慶鈴說台東地理氣候環境好，農民用心孕育生產出優質的稻米。

許家豪表示，高雄147號品種，米粒Q彈可口，且米粒光亮飽滿，煮起來會散發淡淡芋頭香氣，他認為台東有得天獨厚的地理環境，才能將147號孕育的更受農友及消費者喜歡。

他說，去年池上農友也是栽種高雄147號品種，獲得全國「台灣稻米達人冠軍賽」有機米組冠軍，這次池上鄉農民吳阿森也是種植147品種，再獲得全國台灣好米組冠軍米王，是台東之光。

台東縣池上鄉農民吳阿森（左三）種植的高雄147號品種獲得評選委員青睞，奪得台灣好米組米王。縣長饒慶鈴（右三）今天在農業處長許家豪陪同下前往貼紅榜祝賀。圖／台東縣政府提供
台東縣池上鄉農民吳阿森（左三）種植的高雄147號品種獲得評選委員青睞，奪得台灣好米組米王。縣長饒慶鈴（右三）今天在農業處長許家豪陪同下前往貼紅榜祝賀。圖／台東縣政府提供

稻米 台東 農民

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