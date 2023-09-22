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感謝榮民爺爺貢獻 退役中將潘進隆號召志工關懷

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
前副參謀總長潘進隆（右）號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆（右）號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影

又即將到中秋團圓佳節，前副參謀總長潘進隆為了讓過去為國效力的老榮民感受佳節氣氛，號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，除了美味餐肴與致贈各種禮物外，還安排表演節目同歡，讓志工們與榮民爺爺話家常，現場氣氛溫馨，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。

從中將軍職退伍的潘進隆，在軍職期間就十分關心榮民的生活與安頓，也經常到祥和山莊與長輩們話家常關心身體狀況，殷殷垂詢伯伯們的生活起居。潘進隆指出，之前受到疫情因素，有整整兩年無法走進山莊陪伴長者，期間聽聞不少長者不幸離世，目前山莊內最年輕的榮民爺爺將近90歲，過去來參加活動的還能有四、五十位，今年已經剩十幾位長者來參加，潘進隆表示，看到榮民伯伯們就如同看到自家長輩一般，他們為了國家付出了一生的青春歲月，我們應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活，讓他們得到最好的關懷與照顧。這次特地號召一群企業界友人與陸戰隊指揮部，海巡署等單位，由20多位志工們一對一陪著榮民爺爺話家常，還舉辦熱鬧的生日餐會，並致贈中秋禮品與口罩等伴手禮，現場氣氛倍感溫馨。

前副參謀總長潘進隆號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆（右三）號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆（右三）號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
海軍老榮民居住的新祥和山莊，環境狹小，許多榮民爺爺只能在此終其一生。記者劉學聖／攝影
海軍老榮民居住的新祥和山莊，環境狹小，許多榮民爺爺只能在此終其一生。記者劉學聖／攝影
為讓老榮民感受中秋佳節氣氛，今天在高雄新祥和山莊有一項「陪榮民爺爺過中秋」活動，讓志工們與榮民爺爺話家常，現場氣氛溫馨，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
為讓老榮民感受中秋佳節氣氛，今天在高雄新祥和山莊有一項「陪榮民爺爺過中秋」活動，讓志工們與榮民爺爺話家常，現場氣氛溫馨，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
為讓老榮民感受中秋佳節氣氛，今天在高雄新祥和山莊有一項「陪榮民爺爺過中秋」活動，讓志工們與榮民爺爺話家常，現場氣氛溫馨，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
為讓老榮民感受中秋佳節氣氛，今天在高雄新祥和山莊有一項「陪榮民爺爺過中秋」活動，讓志工們與榮民爺爺話家常，現場氣氛溫馨，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
為讓老榮民感受中秋佳節氣氛，今天在高雄新祥和山莊有一項「陪榮民爺爺過中秋」活動，讓志工們與榮民爺爺話家常，現場氣氛溫馨，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
為讓老榮民感受中秋佳節氣氛，今天在高雄新祥和山莊有一項「陪榮民爺爺過中秋」活動，讓志工們與榮民爺爺話家常，現場氣氛溫馨，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆（右）號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆（右）號召集結企業界與社團力量在秋節前夕舉辦「陪榮民爺爺過中秋」活動，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影

榮民 爺爺 中秋

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