把握連假！佇立高雄港5年2個月 白色旋轉木馬10月底不轉了

走過5年2個月歲月的高雄棧貳庫純白旋轉木馬，因遊樂設備廠商租約到期需全面整修，將於今年10月底「退役」，民眾可把握中秋及國慶連假，進行最後巡禮。

「棧貳庫KW2」是全台最大活化老倉庫，現地結合休閒旅遊、餐飲美食與美麗海景，2018年7月更引進古典宮廷風格的純白旋轉木馬，將時空倒回童真年代，一度是高雄Chill打卡景點！

不過陪伴高雄市民近2000個日子旋轉木馬，因設備廠商租約到期且須進行全面整修，將在10月底畫下句點。

「如果經過港區發現絢麗的旋轉木馬部分燈泡不亮了，幾匹小馬不動了，不是因為她累了，是因為她年紀到了」，高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，承載著港區歡笑的旋轉木馬將屆退，向朋友們深深鞠躬說再見。

土開公司統計，斑駁的旋轉木馬，承載近25萬人次的歡聲笑語，夕陽西下時為白色旋轉木馬撒上玫瑰金亮粉，讓百年港灣十分璀璨。

因應旋轉木馬屆退，土開公司指棧貳庫2樓棧貳商行特別推出「夢幻旋轉木馬主題商品展」，匯集旋轉木馬水晶球、飲料杯袋、微型積木、獨角獸發條公仔、獨角獸造型鑰匙圈等木馬週邊商品，可購買留念。