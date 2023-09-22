快訊

NBA／真的要加入勇士？魔獸與3名球員洛杉磯合體練球

立陶宛力挺台灣的理由？東歐民主小國的戰略思考

把握連假！佇立高雄港5年2個月 白色旋轉木馬10月底不轉了

聯合報／ 記者王昭月王勇超／高雄即時報導
棧貳庫純白旋轉木馬因設備廠商租約到期，今年10月將「退役」。記者王昭月／翻攝
棧貳庫純白旋轉木馬因設備廠商租約到期，今年10月將「退役」。記者王昭月／翻攝

走過5年2個月歲月的高雄棧貳庫純白旋轉木馬，因遊樂設備廠商租約到期需全面整修，將於今年10月底「退役」，民眾可把握中秋及國慶連假，進行最後巡禮。

「棧貳庫KW2」是全台最大活化老倉庫，現地結合休閒旅遊、餐飲美食與美麗海景，2018年7月更引進古典宮廷風格的純白旋轉木馬，將時空倒回童真年代，一度是高雄Chill打卡景點！

不過陪伴高雄市民近2000個日子旋轉木馬，因設備廠商租約到期且須進行全面整修，將在10月底畫下句點。

「如果經過港區發現絢麗的旋轉木馬部分燈泡不亮了，幾匹小馬不動了，不是因為她累了，是因為她年紀到了」，高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，承載著港區歡笑的旋轉木馬將屆退，向朋友們深深鞠躬說再見。

土開公司統計，斑駁的旋轉木馬，承載近25萬人次的歡聲笑語，夕陽西下時為白色旋轉木馬撒上玫瑰金亮粉，讓百年港灣十分璀璨。

因應旋轉木馬屆退，土開公司指棧貳庫2樓棧貳商行特別推出「夢幻旋轉木馬主題商品展」，匯集旋轉木馬水晶球、飲料杯袋、微型積木、獨角獸發條公仔、獨角獸造型鑰匙圈等木馬週邊商品，可購買留念。

高雄棧貳庫旋轉木馬佇立港區5年2個月，今年10月將下台一鞠躬。記者王昭月／翻攝
高雄棧貳庫旋轉木馬佇立港區5年2個月，今年10月將下台一鞠躬。記者王昭月／翻攝

獨角獸

延伸閱讀

貨櫃星巴克+1！ 高雄港「小港中安星巴克」貨櫃堆疊+結合車道 開幕慶第2杯半價

名勝世界壹號郵輪年度末航班抵高雄 半年帶來26萬旅客創7.9億元效益

高雄港打卡新熱點 旅運中心海運藝術廣場今起開放

影／高雄港貨輪失火黑煙直竄天際！海陸齊噴水搶救 疑維修不當引起

相關新聞

獨／高雄大樹舊鐵橋公廁限時開放 遊客：太陽下山就得憋尿

高雄市知名景點「大樹舊鐵橋」內有親水步道、河岸自行車道、自然生態區、公園綠地，但目前公廁僅有一處，而且只在限定時間內開放...

南華夜市爆食物中毒 議員酸：邁邁市長又是你推薦的嗎

高雄一對情侶本月11日到高雄南華夜市店家點生魚片、滑蛋蝦仁飯後上吐下瀉、解血便，經診斷感染沙門桿菌，PO文抱怨，猶如今年...

佇立高雄港5年2個月 白色旋轉木馬10月底不轉了

走過5年2個月歲月的高雄棧貳庫純白旋轉木馬，因遊樂設備廠商租約到期需全面整修，將於今年10月底「退役」，民眾可把握中秋及...

台電塔山電廠號召600多人攜手淨灘 守護金門海岸線

台電聯合淨灘已邁入第30年，台電塔山電廠今天上午在金城鎮雄獅堡海灘辦理「淨灘活動」，號召近600位在地的機關團體及社區民...

潮州郡守官舍文資排審遇祝融 地方：盼中央加速撥款勿放任破敗

屏東潮州郡守官舍是目前僅有的日治時期高雄州郡守官舍，退休軍官遷出後荒廢逾10年，2020年被縣府登錄為歷史建物展開修復，...

名勝世界壹號郵輪年度末航班抵高雄 半年帶來26萬旅客創7.9億元效益

看好疫後郵輪經濟，名勝世界郵輪公司於今年疫情解封後，立刻選擇在高雄佈署母港航線，疫後首創「名勝世界壹號郵輪高雄香港雙母港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦