台電塔山電廠號召600多人攜手淨灘 守護金門海岸線

台電聯合淨灘已邁入第30年，台電塔山電廠今天上午在金城鎮雄獅堡海灘辦理「淨灘活動」，號召近600位在地的機關團體及社區民眾，大家在大太陽底下，認真的撿垃圾，一同攜手淨灘，以實際行動為維護海洋生態環境付出一分心力，為台灣守護最美海岸線。

台電自1994年起響應「世界清潔日」，每年中秋節前夕發起聯合淨灘活動，今年正式邁入第30年，今日串聯全台電廠、區處等共26個單位與地方團體，超過6500人橫跨10縣市15處海岸一同聯合淨灘。台電表示，統計近10年來，台電聯合淨灘超過150場次、出動逾7萬人，累計清除超過300噸垃圾，等同約1.6萬袋大型垃圾，減少超過600噸碳排，為環境永續盡一份心力。

塔山電廠於今日上午舉行2023年金門地區聯合淨灘活動，活動由台電金門區營業處處長黃甘杏與塔山發電廠廠長楊清煌主持，並邀請核能發電事業部除役選址溝通中心金門溝通小組督導童才源、立法委員陳玉珍服務處主任林孫全、金城鎮公所主任秘書許世丞等人一起共襄盛舉。今年地點在雄獅堡海灘，這裡擁有豐富的生態及自然景觀，緊鄰的金門大橋，是欣賞自然美景、生態和日落的最佳勝地，也是民眾熱門的拍照打卡景點。

淨灘現場也設立許多宣導攤位，有環保局海洋教育宣導攤位、台電除役選址溝通中心金門溝通小組、金門區營業處台灣電力APP及電廠環境教育宣導攤位，由於獎品相當實用，每個攤位前都吸引民眾大排長龍，反映熱烈。

據了解，台電今年也持續攜手董氏基金會，每撿拾垃圾1公斤就捐出15元，共同推動健康促進及憂鬱防治工作，淨灘也淨心，自2013年合作以來已幫助近3萬名學生。