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高雄鳳松路水管外溢積水 台水搶修估23日通車

中央社／ 高雄22日電

高雄鳳山區鳳松路昨天進行送水幹管特殊接頭處滲漏維修作業時，發現閥門無法有效關閉，管內大量清水外溢，造成路面積水，台水公司今天持續搶修，預計明天中午修復通車。

台灣自來水公司第7區管理處拷潭給水廠昨天上午9時許，在鳳山區鳳松路進行1350mm送水幹管特殊接頭處滲漏維修，因需在鋼管上開孔進入管線內部修復，開孔後發現上游端閥門無法有效關閉，管內大量清水外溢，造成路面積水。

事發後還被民眾目擊，有工人竟試圖用身體擋水。台水公司獲報緊急調派人力調整送水幹管相關閥門，並於昨天下午2時減少外溢水量，路面積水也逐漸消退。

台水公司表示，此管為主要大管徑供水管，管內水未抽空前無法作業且有危險，今天清晨抽完排空後才能繼續作業。

台水公司指出，修理管材需自台中調度，今天上午運達工區現場後，執行內管修復作業，完成後立即進行灌漿作業，並待23日上午灌漿混凝土達工作強度後，進行AC面層鋪設，約23日中午可完成修復通車。

高雄市工務局挖管中心今天發布新聞稿表示，接獲通報後，立即啟動緊急災害應變機制，緊急調閱現場管線圖資供緊急處置參考，並通報事故地點鄰近埋設有管線的單位回報情形並待命緊急後續支援，挖管中心也派員到現場協助。

工務局也要求水公司加強支援人力工地戒護交維及夜間警示作業，挖管中心並派員24小時持續監控以確保水公司搶修作業盡速完成，除現場有指揮人員指揮交通外，並請經過用路人注意現場交通，確保行車順暢及安全。

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