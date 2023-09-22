高市表揚193名里長 陳其邁宣布文康費調增100萬

高雄市193名特優暨資深里長今在林皇宮接受表揚，茄萣區85歲6連霸嘉定里長歐清信是受獎人中最高齡，市長陳其邁指里長是地方「土地公」，在里鄰協助推展市政，讓高市永續幸福城市評比從最後1名爬到第1名，他也宣布，明年里長文康預算將增編100萬，讓里長外出觀摩學習，吃睡得好一點。

「高雄市112 年特優暨資深里長表揚大會」共表揚193 名里長，其中5人榮獲2等內政專業獎章、3人獲3等內政專業獎章、15 人獲選為內政部全國特優里長，90名為高市特優里長，另有80位名資深里長。

民政局指出，受獎者最高齡的是茄萣區嘉定里長歐清信，85歲仍然老當益壯、服務不落人後。另三民區興德里長陳國欽，成立守望相助巡守隊，輪值巡邏守護里民安全，也強化里民防災意識。苓雅區光華里長吳照鉠每天騎腳踏車巡視，大小事通包。苓雅區福壽里長郭寬洲里長養綠地公園，營造綠意盎然社區，杉林區新庄里長陳勒招，曾載送一名不願上學的國小學生到畢業，助他完成學業。

最高齡的歐清信里長原是打漁郎的，當過漁會代表，24年前年過6旬時，在里鄰力拱下首度競選里長，當年初試啼聲，就以70多票的差距打敗兩名曾任里長的對手，之後連續6屆當選。

除參選的首屆拿過績優里長，今年又再獲獎，里長生涯有始有終。他說，嘉定里有千餘人，每天巡視探訪是他生活的日常，除協助艱苦弱勢者，也包辦清理貓狗等大小事，「人叫我就做」，是他服務鄉里的不二法門。由於自己已年邁，下一屆就不再參選，準備交棒。

議長康裕成、副議長曾俊傑等多位民代及民政局長閻青智今年都到場祝賀，市長陳其邁當場並宣布，明年里長文康費用將由490萬增列到590萬，足足增加100萬，每人費用由3200調升到3400，讓里長出訪觀摩學習，至少吃得好，睡得好，若仍不足，再找議長副議長設法。