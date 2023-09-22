正妹問高雄哪裡好玩？ 網歪樓笑指這裡來回可玩4小時

高雄市一名長髮正妹在網路發問，「最近剛搬回高雄，晚上有哪裡好玩？」引發網友歪樓解答，指大順路開車直行找左轉的地方大概可玩2個小時，網友笑稱「別害人」，有網友好奇問「這麼刺激」；高雄輕軌工程今年底將再新增最後7站，成圓形路網，為施工需要，大順路沿線縮減施工，每逢上下班大塞車，引發不少上班族抱怨。

一名長髮正妹在臉書社團「高雄大小事」發文，「求解．．高雄現在晚上有哪裡好玩的嗎？最近剛搬回來」，網友紛紛熱心解答，但搶頭香的網友歪樓提供的一項去處，讓網友堆樓熱議。

該名網友建議，「可在大順路上開車直行找可以左轉的地方，大概可以玩兩個小時」；有網友笑回「不要害人」，有網友則指，「玩的時候要開車，且要從下午4點開始」；有網友拋問「這麼刺激」；有網友直指「會牙起來（生氣）」。

有網友點出明確時間指，早上7時30分玩兩個小時，晚上16時30分去的話可以玩，來回共4個小時。有網友質疑，「懷疑版主欠你錢，你才推他走不順二路」、「開一下大順路，保證後悔來高雄」。

高雄輕軌今年底將再新增最後7站，成圓形路網，大順路沿線施工中，讓上班族每逢上下班塞在車陣中哀號，其中憲政路與大順路口的車道，從原本1快1混合車道，縮減為1混合車道，車速限制也降低為30公里，工期直到10月21日，為期45天。