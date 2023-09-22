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工人肉身擋水失敗！鳳山大熱天路面積水疑爆管 台水釋疑：閥門關不了

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄鳳山鳳松路馬路中間冒出大量水，有人試圖用肉身止水。圖／翻攝自記者爆料網
高雄鳳山鳳松路馬路中間冒出大量水，有人試圖用肉身止水。圖／翻攝自記者爆料網

昨天上午高雄市鳳山區鳳松路疑似發生施工不當挖破水管爆管狀況，現場宛如天然湧泉，路面也出現積水現象。有現場民眾直擊有工人嘗試人肉擋水，但依舊失敗。截至今天上午9時，台水仍在搶修當中。

針對此事，台水公司第七區管理處表示，是該單位的拷潭給水廠於昨日上午９時，在高雄市鳳山區鳳松路 392 號前，進行1350mm 送水幹管特殊接頭處滲漏維修。因為施工需要在鋼管上開孔進入管線內部修復，但上游端閥門無法有效關閉狀況，瞬間管內大量清水外溢，才造成鄰近路面有積水現象。強調並非施工挖斷水管破裂，導致管線爆管情形。

在台水公司緊急調派人力調整送水幹管相關閥門，在下午已經減少外溢水量，路面也不再積水。不過問題還沒徹底解決，所以台水公司為不影響鳳山區供水，特命第七區管理處拷潭給水廠及修漏承商漏夜 維修，除了持續將管內水量抽除及調整閥門外，今天一早安排以內套環工法止漏。

台水公司強調目前關閉閥門管段無銜接配水管，並不影響鳳山區用戶供水，僅因施工會影響周邊交通。本報詢問多位鳳山居民，也表示昨晚間供水正常，並未有停水或水壓降低的現象。

台水公司第七區管理處經過漏夜搶修，漏水已止，但仍未完全修復。圖／台水公司提供
台水公司第七區管理處經過漏夜搶修，漏水已止，但仍未完全修復。圖／台水公司提供
台水公司第七區管理處緊急派人漏夜搶修。圖／本報資料照
台水公司第七區管理處緊急派人漏夜搶修。圖／本報資料照

高雄市 停水

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