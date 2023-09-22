獨／那瑪夏5米巨石卡山腰 居民通勤壓力爆表

南台灣高雄那瑪夏區8月底、9月初接連碰上蘇拉與海葵兩個颱風侵擾，造成連接那瑪夏與甲仙的台29線多處路段發生小型的邊坡坍塌，雖然公路局立刻派人清除，但仍有少部分路段持續發生零星碎石崩落，其中在靠近大武壠橋附近更有一個直徑約5米大小的巨石就卡在邊坡半山腰，搖搖欲墜。

這個直徑5米巨石出現在台29臨11線便道8K+200旁邊坡上，只要民眾行經該路段抬頭一看就可發現其蹤影。雖然沒有危及到行車安全，但這麼大一顆石頭巨石就在自己頭上30公尺處，還是會讓路過民眾看得是膽戰心驚。就有經常透過該路段上、下山通勤上班的居民表示，自從蘇拉颱風過後就發現巨石的出現該處，每次經過此路段都相當害怕，如果又碰上雨天行車，更是壓力爆表。

對此，公路局南區養護工程分局甲仙工務段長鄭敏華表示，目前甲仙工務段在該路段正在辦理路基流失災害修復工程，強化臨河側道路抗洪能力。而針對該上邊坡蝕溝掉落的岩塊，將於復建工程內一併辦理完整改善。