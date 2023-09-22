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阮屏東，咱屏東 縣府施政影片獲美國高峰創意大獎金獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award）。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award）。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award），是暨2023坎城世界影展最佳廣告獎殊榮後再次獲得佳績。縣長周春米說，本片由前縣長潘孟安以感性口吻敘述屏東囝仔為家鄉打拚的心情，除帶給觀眾深刻感動，未來將攜手縣府團隊繼續奮鬥，讓屏東邁向希望城市。

周春米表示，屏東近幾年的改變令人驚豔，不論城市治理、全人照顧到建築美學都引起話題並屢獲獎，但所有獎項對屏東來說都得來不易，尤其在「阮屏東，咱屏東」影片中，「想讓屏東人過更好的生活」，不僅是前縣長潘孟安推動縣政初衷外，更是與縣府團隊們奮鬥8年來，讓屏東成為一個能安居樂業的好所在，未來也將持續打拚，為屏東帶來更多不同樣貌。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東因地理緯度關係，溫度向來比其他縣市高，人也比較熱情，許多地方都保留著純樸的人情味，影片裡透過台語的「咱」字句，向在地鄉親分享所觀察到屏東人對生活的努力，以及對屏東未來所寄予的期望等，最後再以「阮」向外地人自信地介紹屏東近年來的巨大轉變，片中低沈感性的口白，一下子就擊中屏東人的心。

傳播處指出，屏東品牌不只被國人看見，屏東多項建設、設計及影片也屢屢在國際上獲獎，包括縣民公園、屏菸1936文化基地、屏東總圖、屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東落山風藝術季、屏東燈節，以及形象影片《Where？》、《屏東，總是多一度》、「超級縣政」廣告海報作品等，在德國紅點設計、德國 ICONIC 創新建築設計獎、美國IDA國際設計大獎、美國繆斯設計獎、美國高峰創意大獎、義大利國際設計獎、日本國際觀光影像節等知名國際獎項都榜上有名，讓世界看見屏東。

縣府提到，這些過程並非一蹴可及，一座城市的蛻變需大家努力，一步一腳印穩紮穩打，屏東在有限的資源下，凝聚城市光榮感，打造值得驕傲的城市品牌，非常感謝主辦單位的肯定，讓國境之南能被全國朋友看見，感謝鄉親一同創造屏東奇蹟。

阮屏東，咱屏東：https://youtu.be/AdA1eKoBsFo

屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award）。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award）。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award）。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award）。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award），前縣長潘孟安以感性口吻敘述屏東囝仔為家鄉打拚的心情。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award），前縣長潘孟安以感性口吻敘述屏東囝仔為家鄉打拚的心情。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award）。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府去年底推出全長6分鐘年度影片「阮屏東，咱屏東」榮獲2023美國高峰創意大獎金獎（2023 SIA Summit Creative Award）。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 影片

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