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綠色療癒力正夯 香蕉研究所推廣種3尺蕉室內盆栽新選項

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣香蕉研究所搶搭觀葉植物風潮，推出三尺蕉植株，觀賞食用兼具。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所搶搭觀葉植物風潮，推出三尺蕉植株，觀賞食用兼具。記者劉星君／攝影

近年來綠色療癒力正夯，台灣香蕉研究所搶搭這股觀葉植物風潮，推出三尺蕉植株，觀賞食用兼具，放在室內，欣賞綠葉，造型猶如捧花，品種植株高約100公分，若放在室外結果，還可以輕鬆採蕉，食用的口感跟一般香蕉一樣香甜。

台灣香蕉研究所致力推廣香蕉的全株應用，香蕉加值產品，也推廣觀賞蕉，培育三尺蕉苗，高度不超過100公分，相當迷你，適合室內盆栽

台灣香蕉研究所長邱祝櫻說，室內種植觀賞盆栽，可以淨化空氣，三尺蕉的高度雖不高，但很有層次，大概有25片葉子，室內放置時間可以超過半年，每天給一點水分，不需太多陽光，放在窗台邊有微量陽光，就可以長得很好。

邱祝櫻說，三尺蕉的高度不超過100公分，種在田間高度剛好在腰際，長成類似捧花式香蕉串，田間等到黃熟時可以採摘食用。

邱祝櫻說，三尺蕉種在室外可以結果，果形小巧，大約男性的大拇指長度，食用的口感跟一般香蕉一樣香甜。種植三尺蕉所需空間不大，室內外都很適合，適合讓民眾住家或辦公環境擺放一盆三尺蕉，帶來不一樣的綠意，價格根據大小約有不同，約在150到500元間。

台灣香蕉研究所搶搭觀葉植物風潮，推出三尺蕉植株，觀賞食用兼具。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所搶搭觀葉植物風潮，推出三尺蕉植株，觀賞食用兼具。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所搶搭觀葉植物風潮，推出三尺蕉植株，觀賞食用兼具。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所搶搭觀葉植物風潮，推出三尺蕉植株，觀賞食用兼具。記者劉星君／攝影

香蕉 盆栽

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