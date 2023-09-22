高雄巷弄違停多 「消防車怎過？」

高雄巷弄違停亂象多，讀者向聯合報投訴，小巷常見路邊停車、擺放盆栽，路幅更小，包括楠梓土庫地區及三民區鐵道一街、有光路、臥龍路等巷子因未畫紅線被當成停車場，汽車會車不易，更擔心發生火警消防車怎麼通過？有里長認為，巷弄停車位不足，很難停車，有居民停自家門前常遭檢舉被罰，市府應先設法解決。

高市多處巷弄未畫設紅線，居民會把車停在靠近巷弄口造成視線死角；也有部分巷弄因畫設紅線，居民會把機車停在紅線外的水溝蓋或水泥地。三民區寶盛里長任天霸無奈地說，巷弄停車位不足，居民停自家門前也遭檢舉，市府應設法解決。

高雄市議員黃香菽說，交通局應找適當地點設置停車場改善停車位不足問題，再輔導民眾停放合法停車格，還給巷弄順暢空間。

高雄市交通警察大隊表示，民眾把車停到水溝蓋上，但水溝蓋屬道路附屬設備，停放就是違規；未畫紅線的道路如有車輛停在路旁或轉角處妨害人車通行，可報警處理，由警方確認有無違規，若聯繫不到車主移車，會通知交通大隊拖吊排除。

警方說，據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，可罰300元至600元，接送未滿7歲兒童或行動不便者上、下車，臨停不受3分鐘限制。另在禁止臨時停車處或設有禁止停車標誌、標線處停車，可罰600元至1200元。

高市交通局說，法規上未明定小巷內需畫設紅線，且每條巷道的車流及路幅寬度不同，交通局會依照民眾反映，邀警方、里辦公處、消防局辦理會勘，研議畫設禁停標線。