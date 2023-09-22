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高雄輕軌5G列車 開進電影裡

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
高捷昨舉辦全台首輛5G沉浸式輕軌列車啟用儀式。記者吳慧芬／攝影
高捷昨舉辦全台首輛5G沉浸式輕軌列車啟用儀式。記者吳慧芬／攝影

高雄輕軌預估年底前新增7站後，路網成圓，高捷結合5G AIoT技術，昨啟用全台首輛5G沉浸式列車「蜜柑號」，乘客搭乘時有如像置身電影場景，能與虛擬人物互動與遊戲，創造全台唯一旅遊體驗，即起在輕軌C1籬仔內站至C14哈瑪星站，展開6個月的試營運。

高市府爭取到5G AIoT 創新應用補助計畫，融合5G沉浸式體驗、5G虛擬IP互動導覽和元宇宙互動遊戲，打造全國首創5G沉浸式展演車廂，不僅讓乘客享受嶄新乘車體驗，也達到推廣5G AIoT技術應用效果。

高雄市長陳其邁樂見異業合作，讓5G技術應用在市民日常的大眾運輸載具上，他說，高捷沉浸式車廂不僅展示5G技術應用在交通、觀光領域的潛力，還為高雄創造獨特旅遊體驗。

高捷公司董事長楊岳崑說，這次高捷結合5G技術應用，將輕軌車廂打造成為智慧移動式展演場地，達到高速低延遲的體驗效果，期望吸引更多人搭乘輕軌，提升運量，預期路網成圓後，高雄輕軌將會成為集城市觀光、科技應用以及交通運輸於一身的新型態公共運具。

高雄輕軌去年因「龍貓隧道」景點吸睛，第二階段工程今年底預計再新增最後7站，沿線將行經10所國小、6所國中、10所高中與3所大學。

高雄輕軌 高捷 車廂

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