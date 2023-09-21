影／經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

金門縣議會今天開臨時會，審查金門縣112年度總預算第一次追加（減）預算案，縣議員董森堡發現縣府用整理官嶼里週邊環境工程名義偷渡，建造行大佛園區，且總經費高達1億5千萬元，質疑這筆預算與追加減預算要件不符，堅決反對；縣長陳福海否認這筆預算要建大佛園區。聯席審查後來通過，後天將二、三讀。

金門縣議會今天進行聯席審查「金門縣112年度總預算第一次追加（減）預算案」，由第二審查委員會召集人陳泱瑚主持議程。董森堡一開始就質詢主計處長王崑龍，問預算編列金沙鎮官嶼週邊環境整建工程1億5千萬符合哪項追加減要件？王說明，符合官嶼周邊環境屬急迫整建工程項目。

董森堡質詢陳福海，這筆1億5千萬投入後，官嶼週邊環境整建工程會不會出現文殊菩薩雕像？他質疑縣府是以官嶼周邊環境整建工程之名「行大佛園區之實」，堅決反對。他批此舉不符陳福海「撙節預算、施政輕重緩急」政見，建議不如將預算放在金沙菜市場改建、警光會館改為松柏園二館，讓這筆預算花的更值、更能照顧金沙百姓。

陳福海再三說明，各鄉鎮都有3至5億建設經費，會尊重鄉鎮長的優先順序，接著依序說起各鄉鎮的環境工程規畫，卻跳過金沙鎮，眾人對他「答非所問」感到錯愕。最後陳福海強調預算不是建造大佛園區，而是金沙鎮民的期待，他定調是青嶼與官澳整體發展計畫，未來會成為遊客必訪的景點。

其他議員也紛紛發言表態，議員王國代喊「1億5千萬不夠，明年要再加碼」；議員王秀玉說，金沙鄉親希望有一個大亮點，未來能吸引觀光客；副議長歐陽儀雄、議員洪鴻斌都表示，要尊重審查小組意見。