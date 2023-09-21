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經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

影／經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員董森堡今天在議程中質詢縣府用整理官嶼里週邊環境工程之名，行大佛園區之實，質疑這筆預算與追加減預算的要件不符。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今天在議程中質詢縣府用整理官嶼里週邊環境工程之名，行大佛園區之實，質疑這筆預算與追加減預算的要件不符。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會今天開臨時會，審查金門縣112年度總預算第一次追加（減）預算案，縣議員董森堡發現縣府用整理官嶼里週邊環境工程名義偷渡，建造行大佛園區，且總經費高達1億5千萬元，質疑這筆預算與追加減預算要件不符，堅決反對；縣長陳福海否認這筆預算要建大佛園區。聯席審查後來通過，後天將二、三讀。

金門縣議會今天進行聯席審查「金門縣112年度總預算第一次追加（減）預算案」，由第二審查委員會召集人陳泱瑚主持議程。董森堡一開始就質詢主計處長王崑龍，問預算編列金沙鎮官嶼週邊環境整建工程1億5千萬符合哪項追加減要件？王說明，符合官嶼周邊環境屬急迫整建工程項目。

董森堡質詢陳福海，這筆1億5千萬投入後，官嶼週邊環境整建工程會不會出現文殊菩薩雕像？他質疑縣府是以官嶼周邊環境整建工程之名「行大佛園區之實」，堅決反對。他批此舉不符陳福海「撙節預算、施政輕重緩急」政見，建議不如將預算放在金沙菜市場改建、警光會館改為松柏園二館，讓這筆預算花的更值、更能照顧金沙百姓。

陳福海再三說明，各鄉鎮都有3至5億建設經費，會尊重鄉鎮長的優先順序，接著依序說起各鄉鎮的環境工程規畫，卻跳過金沙鎮，眾人對他「答非所問」感到錯愕。最後陳福海強調預算不是建造大佛園區，而是金沙鎮民的期待，他定調是青嶼與官澳整體發展計畫，未來會成為遊客必訪的景點。

其他議員也紛紛發言表態，議員王國代喊「1億5千萬不夠，明年要再加碼」；議員王秀玉說，金沙鄉親希望有一個大亮點，未來能吸引觀光客；副議長歐陽儀雄、議員洪鴻斌都表示，要尊重審查小組意見。

金門縣議員董森堡今天在議程中質詢縣府用整理官嶼里週邊環境工程之名，「行大佛園區之實」，質疑這筆預算與追加減預算的要件不符，金門縣長陳福海在會 後趨前跟他溝通。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今天在議程中質詢縣府用整理官嶼里週邊環境工程之名，「行大佛園區之實」，質疑這筆預算與追加減預算的要件不符，金門縣長陳福海在會 後趨前跟他溝通。記者蔡家蓁／攝影
針對議員董森堡質疑縣府用整理官嶼里週邊環境工程之名，行大佛園區之實，對此縣長陳福海否認是大佛園區。記者蔡家蓁／攝影
針對議員董森堡質疑縣府用整理官嶼里週邊環境工程之名，行大佛園區之實，對此縣長陳福海否認是大佛園區。記者蔡家蓁／攝影

陳福海 議員 金門

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