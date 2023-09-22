金門縣議會臨時會 府會攻防互不相讓

金門縣議會昨開臨時會，針對金門縣112年度總預算第一次追加（減）預算案進行聯席審查，縣議員董森堡質疑縣府用整理官嶼里周邊環境工程之名，行建造大佛園區之實，且總經費高達1億5千萬元，質疑這筆錢與追加減預算要件不符。金門縣長陳福海否認是興建大佛園區；雙方你來我往，互不相讓。

縣議會昨天安排聯席審查「金門縣112年度總預算第一次追加（減）預算案」，第二審查委員會召集人陳泱瑚主持議程，董森堡詢問主計處長王崑龍，指總預算追減預算編列金沙鎮官嶼周邊環境整建工程1億5千萬，問符合追減預算哪一項要件？王回應，符合官嶼周邊環境急迫整建工程項目。

董隨後質詢陳福海，問1億5千萬經費投入後，官嶼周邊環境整建工程會不會出現文殊菩薩雕像？質疑縣府是以官嶼周邊環境整建工程之名，想打造大佛園區。

陳福海強調，該筆預算不是為打造大佛園區，是金沙鎮民的期待，主軸是青嶼與官澳整體發展計畫，未來會成為遊客必訪景點。

議員也紛發言表態，議員王國代喊出1億5千萬還不夠，建議明年要再加碼；議員王秀玉說，金沙鄉親希望有個大亮點，未來能吸引觀光客。聯席審查後來照案通過，將於明天進行二三讀會。