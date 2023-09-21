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澎湖國際燈光藝術節 主題展區21日晚閃亮登場

中央社／ 澎湖縣21日電
2023澎湖國際燈光藝術節熱鬧登場，21日晚間舉行國際廣場主題展區開幕式，七彩繽紛的燈光藝術裝置與主題故事光雕秀點亮園區，帶來歡樂氣息。（澎湖縣政府提供）中央社
2023澎湖國際燈光藝術節熱鬧登場，21日晚間舉行國際廣場主題展區開幕式，七彩繽紛的燈光藝術裝置與主題故事光雕秀點亮園區，帶來歡樂氣息。（澎湖縣政府提供）中央社

「2023澎湖國際燈光藝術節」國際廣場展區晚間閃亮登場，澎湖縣陳光復、議長陳毓仁盼透過璀璨燈景風貌看見澎湖之美，讓澎湖秋冬充滿溫暖燈光藝術特色，吸引觀光客體驗不一樣澎湖。

開幕活動由藝人姚黛瑋、袁睿良擔任主持人，邀「菊之音管弦樂團」、「星聲代合唱團」、「澎湖縣原住民文化促進會」聯手演出大型歌舞音樂秀「嶼海一家，美麗澎湖」。晚間7時40分、8時、9時於馬公市公所、國稅局、地質公園中心等建物外牆演出精采光雕秀，國際廣場成了澎湖夜晚最美地標。

陳光復表示，國際廣場是自己上一任內爭取中央補助經費建設，現已成為鄉親喜愛休憩空間，今年縣府再度規劃燈光藝術策展及光雕秀，這些充滿在地人文的主題藝術作品，在光的映照下，相信會帶來新的觀光亮點。

陳毓仁指出，希望明年能繼續舉辦燈光節活動，將澎湖的夜晚點亮，讓更多表演團體站在這裡表演，大小朋友都能參與燈光節活動，延續秋冬旅遊季節。

旅遊處表示，這次策展集結來自日本、南韓以及台灣知名藝術家們共同創作帶來精彩作品，並首次推出大型光雕秀，同時邀請地方優秀表演團體參與演出。今年採雙展區，另一燈光節展區在林投公園，已在15日啟用，兩個展區呈現不同主題燈光藝術。

澎湖國際燈光藝術節今年結合海島主題、海洋城市精神以及澎湖農漁村特色，創作「奇幻海洋城堡」、「啾莉Q」、「群生海」、「守護」、「漁網織歌」、「澎湖四季風采」等地景藝術作品，其餘空間以燈串、網燈、童趣海洋造型燈等點綴，每晚6時至10時亮燈；每周四、六、日晚上7、8、9時在國際廣場展區還有光雕秀展演，展期至11月26日止。

澎湖縣 藝術作品 陳光復 藝術節

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