中秋節將屆 楊上德偕同綠營金門黨部主委展開勞軍

中秋節將屆，行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德近期偕同民進黨金門縣黨部主任委員蔡其雍、民進黨全國黨代表曾育淵等人陸續前往金門國家公園管理處、海委會及金門防衛指揮部等單位拜會，楊上德表示，未來將促進中央與地方單位的密切合作，確保相關執法工作的順利進行。

一行人首站來到金門國家公園管理處，蔡其雍表示，金門地區的自然生態保護、生態旅遊及提倡濕地教育等，金門國家公園管理處都盡心盡力的在推廣與執行；未來國家公園改制成署後，金門國家公園管理處的責任將會更重大，期待未來與金門國家公園管理處有進一步的合作，保護寶貴的自然資源和推動生態永續發展共同努力。

稍後，他們也來到「福田家園」拜會，並了解該基金會的運作現況；對於福田家園的專業團隊及致力於照顧中度以上身心障礙者，表示感激。

楊上德補充說，福田家園提供了一個安全及多元性的環境，使居民能盡情發揮個人潛能、享受充實的生活，這正是社會福利機構追求的目標之一，未來若有相關社福活動需要經費補助時，該中心也將協助申請。

在拜會海巡署第十二巡防區指揮部時，蔡與楊都關注大陸漁船越界、抽砂船越區盜砂及泊地轉運走私等問題，提出相應的建議與看法；在保護海洋生態資源、確保漁民權益及國民食安等問題，皆為當前工作的首要任務。兩人都表示，未來將促進中央與地方單位的密切合作，共同維護金門海域的安全與秩序，確保相關執法工作的順利進行。