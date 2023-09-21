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台水花5.71億膠管換鐵管 要讓高雄民眾有感

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
台灣自來水公司將斥資5.71億元，推動大高雄地區約60餘件自來水管線汰舊換新工程。圖／台灣自來水公司提供
台灣自來水公司將斥資5.71億元，推動大高雄地區約60餘件自來水管線汰舊換新工程。圖／台灣自來水公司提供

台水公司七區處鳳山服務所辦理鳳山區五福一路及福安一街等管線汰換工程已於近日完工。斥資3000萬元將原塑膠管汰換為100及200公厘延性鑄鐵管，汰換長度3400公尺，可大幅提升鳳山五甲地區居民的用水品質。

台水公司七區處表示，鳳山區五福一路及福安一街原埋設80、100及150公厘塑膠管，為了保障供水系統穩定性、確保民眾用水品質安全及降低漏水率，汰換採用材質更佳的高品質延性鑄鐵管，耐用年限可達40年，提升供水效率，並降低漏水率，減少水資源的浪費。

汰換工程不僅限於前述路段，台水公司今年將在大高雄地區斥資5.71億元，預計推動約60餘件自來水管線汰舊換新工程，將原有老舊管線抽換為延性石墨鑄鐵管。截至6月底汰換管線經費約2.45億元，汰換管線長度約30公里，整年度下來，汰換管線總長度會達70公里。

水公司七區處處長邱憲龍表示，台水每年訂定計畫執行管線汰換，並隨時監控供水壓力及定期巡視，維護用戶用水品質，期望民眾將愛水、節水的觀念融入生活中，珍惜水資源。

台水公司第七管理處近日完成鳳山區五福一路及福安一街等管線汰換工程。圖／台灣自來水公司提供
台水公司第七管理處近日完成鳳山區五福一路及福安一街等管線汰換工程。圖／台灣自來水公司提供

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