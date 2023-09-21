國際失智月屏基辦創「憶」發想「藝」起分享VUVU秀才藝

國際失智症日，屏東基督教醫院今在屏東縣三地門鄉多功能體育館舉辦創「憶」發想「藝」起分享VUVU才藝達人秀，有來自三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉10多個社區據點、文化健康站、樂智服務據點等，近200名長者組隊參加，展現失智、失能、高齡者自身能力，感受成就感與尊嚴。

屏基今年第五年辦理國際失智症月活動，也是原鄉各類長期照顧服務據點一年一度盛會，屏基醫療財團法人執行長余廣亮說，屏基長期在原鄉推動失智症識能教育，連結社區公共服務組織促成失智友善行動，希望能讓社區民眾對失智症患者做到「有敏感、能辨識、會對應、有行動」，讓失智症患者及家屬能夠得到社區的理解與包容，在熟悉的環境中好好生活。

91歲三地門鄉達瓦達旺部落文化健康站的呂來謀今演示傳統竹編技藝，希望將長輩的傳統技藝留存記錄。馬兒文健站的75歲范富源用口琴吹奏2隻老虎、白牡丹、珍重再見、平安夜、原住民古謠、巴拉林組曲。青葉文健站呂科傳79歲利用簡單的工具表演魔術加上有趣帶點滑稽的神情及動作，逗得大家開懷大笑。

除了個人表演也有單位打團體戰，德文文健站10名長輩帶來古謠，讓大家認識德文部落生命的純粹，青山文健站用活力健康操展現不受限年紀的熱情活力。

現場還展示由屏基員工設計發想創意教具教材，將骰子的數字換成徒手運動由長輩投擲進行上下肢伸展及肌力訓練；仿日本綜藝節目電電樂，訓練長輩手眼協調；仿撲克牌心臟病的玩法，將長輩熟悉的物件做成卡片，讓3到5名長輩一起玩，訓練長輩反應能力及辨識力，益智教材未來運用在各長照服務據點讓長輩動腦也動手。