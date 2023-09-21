國際失智月屏基辦創「憶」發想「藝」起分享VUVU秀才藝
國際失智症日，屏東基督教醫院今在屏東縣三地門鄉多功能體育館舉辦創「憶」發想「藝」起分享VUVU才藝達人秀，有來自三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉10多個社區據點、文化健康站、樂智服務據點等，近200名長者組隊參加，展現失智、失能、高齡者自身能力，感受成就感與尊嚴。
屏基今年第五年辦理國際失智症月活動，也是原鄉各類長期照顧服務據點一年一度盛會，屏基醫療財團法人執行長余廣亮說，屏基長期在原鄉推動失智症識能教育，連結社區公共服務組織促成失智友善行動，希望能讓社區民眾對失智症患者做到「有敏感、能辨識、會對應、有行動」，讓失智症患者及家屬能夠得到社區的理解與包容，在熟悉的環境中好好生活。
91歲三地門鄉達瓦達旺部落文化健康站的呂來謀今演示傳統竹編技藝，希望將長輩的傳統技藝留存記錄。馬兒文健站的75歲范富源用口琴吹奏2隻老虎、白牡丹、珍重再見、平安夜、原住民古謠、巴拉林組曲。青葉文健站呂科傳79歲利用簡單的工具表演魔術加上有趣帶點滑稽的神情及動作，逗得大家開懷大笑。
除了個人表演也有單位打團體戰，德文文健站10名長輩帶來古謠，讓大家認識德文部落生命的純粹，青山文健站用活力健康操展現不受限年紀的熱情活力。
現場還展示由屏基員工設計發想創意教具教材，將骰子的數字換成徒手運動由長輩投擲進行上下肢伸展及肌力訓練；仿日本綜藝節目電電樂，訓練長輩手眼協調；仿撲克牌心臟病的玩法，將長輩熟悉的物件做成卡片，讓3到5名長輩一起玩，訓練長輩反應能力及辨識力，益智教材未來運用在各長照服務據點讓長輩動腦也動手。
屏基從2015年起在三地門鄉推展失智症照護，讓失智長輩及家屬安心走出家門、走入社區。屏基企劃組護理師莊玉美表示，經過這些年的努力，他明顯感受到部落族人從原先不知道什麼是失智症到現在會主動通報疑似個案、尋求協助，甚至能正確地與失智症者互動。
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