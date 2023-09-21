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李鍾靈掌金門觀光特產協會 開創電商平台助特產轉型

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門觀光特產協會第五屆理事長交接、理監事就職典禮昨晚舉行，金門副縣長李文良（左）頒發賀匾給新任理事長李鍾靈。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光特產協會第五屆理事長交接、理監事就職典禮昨晚舉行，金門副縣長李文良（左）頒發賀匾給新任理事長李鍾靈。記者蔡家蓁／攝影

金門觀光特產協會第五屆理事長交接、理監事就職典禮，昨晚隆重在迎春閣餐廳辦理交接，原任理事長李翌漳交棒給新任理事長李鍾靈，李鍾靈表示，接下重任後，未來將積極開創電商服務平台，結合消費習性，透過電商平台讓金門觀光特產行業走出去，讓世界都能看到金門觀光特產特色。

這項交接典禮在昨晚舉行，包括立委陳玉珍、金門副縣長李文良、金門縣觀光處長李銘培、國民黨金門縣黨部主委吳興邦等人都特別到場參與，並獻上祝福；李鍾靈還特別運用人脈邀請廈門經營電商有成的台商到場做分享，包括海西MCN青創基地與集美融合一家基地都派高管到場分享電商經營策略。

李鍾靈在受訪時表示，接下理事長一職，這是責任的開端，未來將盡力行銷金門觀光特產；他說，先前雖受到新冠肺炎疫情的影響，觀光人潮銳減、國際間人流也都中斷，金門也因小三通中斷經濟深受打擊，在此期間，民眾改變人了消費習性，現今以網購為趨勢導向，日後開創電商服務平台，結合消費習性，透過電商平台讓金門觀光特產行業走向出去，讓世界都能看到金門觀光特產特色。

李鍾靈也強調，受疫情影響，現在已逐漸開放旅遊市場及小三通，恢復陸客是我們所期許的，他未來會將傾聽業者聲音，期望扮演好金門觀光特產與政府的溝通橋樑，推動觀光特產計畫行動，讓大家都可以看到金門觀光特產，更重要是讓他成為業者的「後勤支援單位」。

「特產對金門地方觀光是很重要的產業」李鍾靈說，特產可謂是金門觀光的品牌，希望讓特產業更蓬勃發展，朝向旅遊及產業為結合，金酒帶著地方產業往前去，他也希望這個平台是大家的平台，因為金門是離島，必需要有更多人流量，讓金門走出去是對的，也把金門觀光產業帶出去。

第五屆理監事為：理事長：李鍾靈；常務理事：徐大川、陳緣姿、薛承琛、王建順；理事：吳增棟、陳金福、葉杭、陳秀嵐、蔡添祿、許金城、李翌漳、許秉雄、陳惠婉、王水義；常務監事：李月梨、吳毅桓、許䕒心、葉順豐、白秀娟。

金門觀光特產協會第五屆理事長交接典禮昨辦理交接，原任理事長李翌漳（左）交棒給新任理事長李鍾靈（右）。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光特產協會第五屆理事長交接典禮昨辦理交接，原任理事長李翌漳（左）交棒給新任理事長李鍾靈（右）。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光特產協會第五屆理事長交接、理監事就職典禮昨晚舉行，新任理事長李鍾靈與理監事合影。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光特產協會第五屆理事長交接、理監事就職典禮昨晚舉行，新任理事長李鍾靈與理監事合影。記者蔡家蓁／攝影

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