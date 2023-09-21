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金門太武山秘境私設攀繩將移除山友反彈 金管處這麼說

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金管處將移除太武山秘境3處私設攀繩，金管處說很多都不甚牢固，且設在公有地上。圖／金門國家公園管理處提供
金管處將移除太武山秘境3處私設攀繩，金管處說很多都不甚牢固，且設在公有地上。圖／金門國家公園管理處提供

號稱金門第一高峰的太武山雖標高僅253公尺，但因蒙上神秘色彩，近年來不少民眾與登山客開發新登山路線，號稱「登山秘境」，並於社群分享活動經驗，引起廣大迴響。金門國家公園管理處昨公告將移除3處私設攀繩，以確保登山安全，不少民眾認為官員不食人間煙火，沒有多為民眾設想。

金管處昨公告開放的登山步道為「太武山登山步道（玉章路）」、「蔡厝登山步道」及「斗門登山古道」等3條，均有定期維護管理並已設置完善之指引及里程標示，歡迎民眾依開放路線進行登山活動。

另外，太武山區由金管處管有的國有土地，查有私人違規自行設置的攀爬繩索，經金門縣消防局協助巡勘，計大山段381-3、370-1地號及擎天段99-1地號等3筆國有土地有私設攀繩，為避免民眾或遊客不當使用導致發生意外，金管處將依金門縣政府112年5月5日召開「太武山開放登山區域研討會議」結論事項，進行私設攀爬繩索移除事宜，以確保登山安全。

金管處表示，太武山屬特別景觀區，依金門國家公園保護利用管制原則規定，為保護特別景觀區特殊資源，遊客不得離開步道或景觀地帶，且區內禁止林木採伐及噴漆等破壞山林行為，不得擅自設置人工設施（如攀爬繩索）。金管處已依規定於太武山開放步道設置警告標語，凡於太武山開放步道範圍外從事登山活動發生意外，依國家賠償法規定，國家不負損害賠償責任。

對金管處的公告，不少喜愛登山的民眾「吐槽」說，台灣有很多百岳、小百岳或是中級山，到處都有繩索、還有用鐵鏈固定，這是為了登山客的安全，為何國家公園不幫忙加固，反而要移除，真不知道這些官員的腦裏在想什麼？

也有人說，「這些官員都不知人間疾苦與生命財產安全，不配當官」；也有人提及，近來有些同好、有心人在登山小道上所架設的縄索，很牢靠專業，應該是要注意安全，一些老舊的繩索定期檢查汰換，看有那些需要補強的。

金管處說明，這些移除的都是私設攀繩，如果繩子斷掉發生意外，責任很難釐清；此外，設置的土地都是公有土地，都有相關規範，不能隨便設置。

金管處昨天公告將移除太武山秘境3處私設攀繩，引起不少山友熱議。圖／金門國家公園管理處提供
金管處昨天公告將移除太武山秘境3處私設攀繩，引起不少山友熱議。圖／金門國家公園管理處提供
金管處將移除太武山秘境3處私設攀繩，因為很多都不甚牢固。圖／金門國家公園管理處提供
金管處將移除太武山秘境3處私設攀繩，因為很多都不甚牢固。圖／金門國家公園管理處提供

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