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結合援中港濕地水雉、招潮蟹生態教育 楠梓水環境教育中心啟用

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
楠梓水環境教育中心適合國中、小學年齡層的學生前來體驗。圖／水利局提供
楠梓水環境教育中心適合國中、小學年齡層的學生前來體驗。圖／水利局提供

高雄援中港濕地是淡鹹水混合型濕地，孕育豐富的紅樹林及濱海植物，吸引第二級保育類鳥類水雉棲息繁殖，也有多種招潮蟹，生態豐富。楠梓污水處理廠，特別成立「楠梓水環境教育中心」，結合援中港濕地特點發展生態教育，由濕地聯盟志工為來訪的民眾導覽解說，希望共同為環教教育向下扎根。

水雉有「凌波仙子」、「菱角鳥」等美麗稱號，是第二級保育類鳥類，早期因都市開發棲地縮減，數量大幅下降，近年來援中港濕地的水雉數量逐年成長，成為高雄市水雉觀察地區之一；而援中港濕地每到退潮，招潮蟹就會出現在紅樹林泥灘地，由於小螯清潔大螯的動作彷彿在拉小提琴，又被稱「提琴手蟹」。

水利局說，高雄市楠梓污水處理廠自2009年正式營運以來，致力污水處理與水資源永續，由於廠區鄰近生態豐富的援中港溼地，步行只需不到1分鐘，基於對環境和環保教育重視，成立「楠梓水環境教育中心」，正式攜手濕地聯盟，共同打造濕地生態與水再生循環的環保教育場域。

楠梓水環境教育中心設計有「跟著水雉，找尋水的足跡」及「江湖濕地傳說」主題課程，由污水處理出發，探尋對溼地生態影響，或由濕地出發觀察人、生物及環境間交互關係，如何創造共存共榮生態環境。

水利局說，楠梓水環境教育中心與濕地聯盟合作，有一群專業熱情的志工，可為來訪民眾導覽解說，適合國中、小學年齡層的學生前來體驗，可透過電話、傳真或網路提前預約參觀。

水利局長蔡長展說，楠梓水環境教育中心是水利局第3座取得環境教育場域認證場址，該中心成立代表高雄市政府對於環境和環保教育重視，共同朝向「低碳永續發展、打造綠能城市」目標邁進。

楠梓水環境教育中心有「跟著水雉，找尋水的足跡」等主題課程。圖／水利局提供
楠梓水環境教育中心有「跟著水雉，找尋水的足跡」等主題課程。圖／水利局提供
援中港濕地每到退潮，招潮蟹就會出現在紅樹林泥灘地。圖／水利局提供
援中港濕地每到退潮，招潮蟹就會出現在紅樹林泥灘地。圖／水利局提供
楠梓水環境教育中心昨日揭牌啟用。圖／水利局提供
楠梓水環境教育中心昨日揭牌啟用。圖／水利局提供
楠梓水環境教育中心有「跟著水雉，找尋水的足跡」及「江湖濕地傳說」主題課程。圖／水利局提供
楠梓水環境教育中心有「跟著水雉，找尋水的足跡」及「江湖濕地傳說」主題課程。圖／水利局提供
楠梓水環境教育中心設計出由污水處理出發，探尋對援中港溼地生態影響的生態課程。圖／水利局提供
楠梓水環境教育中心設計出由污水處理出發，探尋對援中港溼地生態影響的生態課程。圖／水利局提供

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