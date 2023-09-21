TTXC台灣文化科技大會 10月邀民眾大玩虛實、實虛魔法

首屆TTXC台灣文化科技大會將於10月7日到22日在高雄盛大登場，受邀參展單位「夢想動畫」在高雄流行音樂中心珊瑚礁群打造的「虛實入口」，展出兩項主題應用，帶民眾大玩「虛實」與「實虛」2種主從互換整合模式的應用情境，一探元宇宙奧妙。

TTXC台灣文化科技大會由文化部、高雄市政府、數位發展部共同打造，橫跨影視、音樂、產業、派對領域的國家級文化科技品牌。

主辦單位指出，「未來訊號站」展區精彩萬分，其中「虛實入口」展區有兩項虛擬製作技術應用供民眾體驗，像「3D REC 全身掃瞄系統」，能讓民眾產生的數位分身即時結合各種飛翔動作的人體模型，進入亞灣區虛擬場景，參與演出小短片。透過LINE系統取得AR的數位分身模型，更可利用數位分身游走於虛實之間。

另「VP XR Studio 虛擬攝影拍攝系統」可讓場景在攝影棚中重現，演員因可融入虛擬場景中表演更投入，加快整體影片製程，屆時現場將建置多組場景，讓民眾體驗到虛擬攝影棚快速變換場景的優勢。

文化部長史哲表示，TTXC台灣文化科技大會「未來訊號站」展區有非常多令人驚豔的應用情境，像數位分身已成為現代科技的關鍵元素，將現實世界與虛擬世界緊密聯繫一起，為生活和工作帶來了巨大的變革。

高雄市長陳其邁表示，「未來訊號站」由獲獎無數的「夢想動畫」打造「虛實入口」，民眾能看見自己的虛擬分身參與演出短片，還能扮演演員融入虛擬場景中，今年中秋和國慶連假，一定要來高雄體驗。

高市文化局表示，「夢想動畫」於2012年由執行長林家齊所創立， 2019年星宇航空機上安全影片「星探者 （StarWonderers）」即出自夢想動畫，這部影片也在國際連續獲得多項大獎。