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莫忘921殷鑑 高市府指建物耐震補助最高可獲450萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
24年前921大地震殷鑑猶在，國震中心專案辦公室持續宣導階段性補強執行方式及相關程序。高市工務局也呼籲民眾注意爭取相關補助，防患於未然。記者王昭月／翻攝
24年前921大地震殷鑑猶在，國震中心專案辦公室持續宣導階段性補強執行方式及相關程序。高市工務局也呼籲民眾注意爭取相關補助，防患於未然。記者王昭月／翻攝

921大地震迄今24周年，高市府於「國家防災日」再度提醒民眾重視建築物耐震補強，防患於未然，工務局指市府每年持續動「私有住宅耐震能力評估補助」及「私有住宅弱層補強補助」，私有住宅弱層補強最高可補助到450萬，市民可踴躍申請。

高市工務局建管處表示，「私有住宅耐震能力評估補助」及「私有住宅弱層補強補助」，每棟初步評估最高補助1萬5千元、詳細評估最高補助40萬元；符合私有住宅弱層補強補助條件者，每棟補助上限450萬元，以不超過總補強費用45%為限。

工務局表示，完成階段性補強施工的建築物，地震來臨時可爭安全撤離的寶貴時間，減輕地震造成建築物的災害，降低市民生命財產損失。已申請耐震能力初步評估或詳細評估建築物的市民，針對地震受損的主要構造，可檢附相關申請資料文件提出補助資格審查。

工務局也表示，今年補助增加建築物既有震損、劣化的主要構造，欲申請者可洽建築管理處第五課楊先生，電話3368333轉2421或上建築管理處網站http://build.kcg.gov.tw/，在「112年建築物結構安全性能評估補助」、「112年度私有住宅建築物弱層補強經費補助」實施計畫專區查詢。

想了解建築物耐震評估及補強相關資訊，國震中心已成立「私有建築物階段性補強專案辦公室」，可洽 (02)6630-0239，或上國震中心建物耐震弱層補強資訊網https://privatebuilding.ncree.org.tw/download/

921大地震

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