防疫隊長羅一鈞進駐台南 登革熱防疫人員：如吃定心丸

台南登革熱病例累計達8171破例，過度噴藥但疫情卻無法控制，民怨已在爆發邊緣，第一線防疫人員也面臨「防疫疲乏」，行政院長陳建仁指定「防疫五月天」成員之一的疾管署副署長羅一鈞駐紮台南市當「防疫隊長」，進駐台南指揮防疫第三天，羅一鈞前往熱區視察提供防疫建議，透過數據分析研判疫情已在反轉，羅一鈞擬定未來一個月的戰略目標，中秋連假前疫情呈下降、一個月內單周病例數下降低於1千例。

台南今年出現首例本土疫情，羅一鈞就十度南下，駐紮台南市這幾天走進社區持續發現許多隱藏性孳生源，重點是空屋、空地、廢棄建築屋像是海砂屋，尤其是「二溝二器」，也就是屋後溝、天溝與花器、積水容器發現孑孓，是防疫重點。

羅一鈞每天的任務，還有巡察由中央權管的單位，如台糖的菜園、交通部轄管的鐵路地下化工程等等的防疫工作，捲起袖子巡查熱區，「把中央部會應以身作則的單位，都能管得更好更嚴」。每天也會分析最新疫情的趨勢給台南市政府，才能發現最近這幾天的個案與上周同期相比，降低超過百分之10至15。

針對這兩天網路發酵指台南疫情比高雄嚴重，是因沒有清下水道，以及台南光電板多；羅一鈞還要適時澄清說，台南病例數九成五在人口集中的市區，非光電分布的沿海地區，仍會把防疫重點放在都會區的社區，也就是即舊市區及永康、關廟等，整頓二溝二器環境；

「羅一鈞是公衛專家，在區塊的診斷，包括防疫的作為，孳清的成效等等會提供很好的建議」。全市確診病例數最高的東區區長顏能通也說，曾經發生東區某里一直爆發群聚，但在這個區塊鏈找不到重大孳生源，找不出問題點，羅一鈞會透過數據包括病例分析等研判社區防治的成效，提供綜觀整體疫情的狀況。

「從數據可看到疫情有得到適時的控制，代表這段時間大家努力還是有成效」，讓防疫工作看到希望的曙光，基層防疫人員說有「吃下定心丸」的感受；羅一鈞也展現高人氣，昨天前往東區參與企業贈送防疫口罩給防疫人員記者會時，就和民眾互動熱絡。熱區居民也說，「看到羅一鈞會更有信心，相信登革熱能夠及早驅離」。