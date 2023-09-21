屏東市20年以上大樓東方帝國社區 首例完成耐震補強

屏東市瑞光路上的東方帝國社區，是屏東市第一件20年以上大樓，由中央營建署補助經費並完成耐震結構補強的社區，歷時6年從申請到協助社區撰寫計畫書，向中央爭取經費到完工，也是屏東縣首例。

屏縣府城鄉發展處指出，瑞光路上東方帝國，社區外牆磁磚掉落情形嚴重，有公共安全疑慮，社區主委在2017參與縣府舉辦自主更新巡迴座談會後，即積極希望爭取補助外牆拉皮經費，縣府從自當年度開始協助社區，多次到社區辦說明會逐步達成同意比例75%以上的門檻，並由縣府委託之輔導團長榮大學協助社區製作計畫書向內政部營建署提案，內政部在2018年核定規畫補助計畫，經費135萬元，包含建築物耐震能力詳細評估補助經費64萬元。

城鄉處表示，近年全台大地震頻傳及去年9月花蓮發生規模6.2級以上地震造成多棟建築物結構受損，震醒社會大眾對自家安全的重視。東方帝國大樓申請自辦危老公寓階段性補強案件，獲近622萬元工程補助經費。

屏東縣府在2020年底受理申請階段性補強補助案，並獲國家地震工程研究中心審查通過，但因近年營建成本急速增加致工程招標無法決標。縣府團隊與國家地震工程研究中心積極輔導下，協助重新調整變更計畫內容，終於在今年2月底成功發包耐震補強工程。今年該社區預計再送工程補助申請書向營建署爭取自主更新工程施作補助經費2179萬元，含社區自籌款約新臺幣1231萬元，盼能盡速完成社區整建維護拉皮作業。

城鄉發展處表示，民眾對老舊大樓的安全性日漸重視，縣府協助東方帝國社區申請營建署多項補助經費的資源，今年底還會再持續爭取948萬的外牆拉皮經費，逐步地將整棟社區大樓煥然一新。東方帝國社區成功案例，除要感謝營建署的支持以外，還要感謝輔導團長榮大學、國震中心、還有社區委託的陳怡廷建築師一路走來的協助與陪伴，但最重要的是社區委員們的帶領和全體住戶的向心力。