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六龜將蓋聯合行政中心…銀級綠建築 後年完工

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
六龜新行政中心模擬圖。圖／高雄市工務局新工處提供
六龜新行政中心模擬圖。圖／高雄市工務局新工處提供

高雄市六龜區公所廳舍使用逾47年，老舊破損且有結構安全疑慮，空間嚴重不足，為提供更舒適、安全洽公環境，將拆除並整合戶政事務所與清潔隊點，新建聯合行政中心，提供里辦公室與設置區域避難收容空間，預計後年完工。

高雄市工務局表示，六龜行政中心坐落於「六龜之心」，包括蝶園、竹徑、天滿宮祈福紀念廣場、田屋及福龜石梯眺望平台所串連的歷史軸線，為尊重天滿宮神社遺址景觀軸線，建築量體配置分為二棟。地面層以透空門廊保留人行動線，二層採空橋連接。

工務局新工處指出，六龜新行政中心為地上4層鋼筋混凝土造辦公建築，建物採曲面鋼構屋頂呈現天際線變化，將建築物融入周圍山景，辦公空間皆能面向山景開窗，讓戶外綠意引入室內。

新工處表示，完工後將取得銀級綠建築標章，與合格級智慧建築標章，並配合國家最新淨零建築節能減碳政策申請建築能效評估，以達到建築能效1級為目標。落成後除提供更優質洽公環境，也將成為六龜之心旅遊重要景點。工程費3億760萬元已於日前決標，近期開工、2025年完工。

綠建築 六龜 高雄市

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