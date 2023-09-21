歌謠祭將登場 陳達故居卻荒涼

半島世界歌謠祭下月登場，遊客參訪民謠宗師陳達故居時，見現場一片荒涼，感嘆民謠傳藝師傳奇一生被淡忘；縣府文化處表示，故居撥款整修後由地方認養為景點，明年初開幕的恆春文化中心，將完整呈現包括陳達在內的「國寶級」民謠傳藝師聲音和影像。

半島歌謠祭今年轉型半島世界歌謠祭，以「跨時空作伙搖擺」概念出發，展現半島歌謠從在地發揚到「世界」理念，用聲音串起半島回憶故事。

遊客吳穎如說，日前參訪恆春鎮大光里陳達故居，不到10坪大的故居和庭院，門前設有低圍欄和解說牌，似乎無人管理，鄰居說平日不見遊客，感嘆被音樂家許常惠發現，譽為「未經人工改造的遊吟詩人」的陳達，傳奇一生漸被淡忘。

文化處表示，陳達故居屬私人財產，縣府撥款整修後，由在地大光社區發展協會認養，列入社區生態旅遊行程，遊客反映髒亂，將請社區維護整理。

民謠文化保存部分，明年初開幕的恆春文化中心，將完整呈現包括陳達和「國寶級」民謠傳藝師朱丁順、陳英、張日貴等人聲音和影像，呈現當代恆春民謠大師最真實一面，喚醒、保存和傳承珍貴人文價值。