83歲導護阿嬤 護童成路口大明星

高雄市路竹區蔡文國小83歲導護志工阿嬤蘇高珠，上課日風雨無阻從不缺席，遇違規駕駛便揮舞導護旗好言相勸，見危險就趕上前護童，20年來站路口護童，就像發光「大明星」，守護孩子們上放學安全，大家都稱「導護阿嬤」，日前獲選高市教育局教育芬芳錄表揚，她開心說，「要做到不能做為止！」

「阿嬤是蔡文國小大明星！」蔡文國小輔導主任謝靜宜表示，蘇高珠是蔡文國小92年創校志工，當初因孫子上學才加入志工隊，而今3個孫子早已畢業長大，她仍堅守導護志工崗位，將對孫子女的疼愛延伸到每名學童身上。

謝靜宜表示，蘇高珠每天一早就出現在學校路口，不只親師生，很多駕駛都認識她，大家都知道阿嬤會苦口婆心勸告，遠遠就減速、打招呼；協勤志工也說，阿嬤人緣超好，幾乎路過上班族、家長、學童都會和阿嬤互動。

蘇高珠笑著說，有早起習慣，就將交通導護工作當作每天的運動，一天不參與，心裡就不踏實，也惦記學生上下學安全，因為長期守候，對親師生狀況如數家珍，像誰的車子幾點出現、停哪邊，學生若較晚到校，她也會發現、關心。

蘇高珠日前獲選高市教育局教育芬芳錄，蔡文國小家長委員會特別頒贈服務20年紀念獎座，感謝與表揚她的付出與貢獻，蘇高珠開心地說，「當導護志工很開心，要做到不能做為止！」