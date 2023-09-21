高市輕軌開發 學者憂淪蚊子館

高雄市府軌道建設四箭齊發，總經費達2562億元，市府自籌1142億元，學者認為，開發軌道建設應思考如何增加收益，像高捷美麗島站是地標，若人潮不足，無法帶動運輸量、商家也難生存，單靠票價收入，財政恐被拖垮；議員更憂心不做開源節流，恐賣地籌財源；捷運局表示，興建中軌道建設採聯合開發、興建併招商模式，以多角化經營挹注高捷收益。

高市議員黃柏霖、李雅芬昨在市議會召開「高雄市軌道建設檢討與因應公聽會」，義守大學財務金融管理系教授李建興，高科大運籌管理系副教授陳彥銘均對輕軌提出警訊，指此建設投資逾5000億元，若未達運輸功效，憂心輕軌場站成為高價蚊子館。

陳彥銘並指，高雄人習慣以機車代步，甚至到公園遊憩、運動，也把機車直接騎進公園，輕軌時速僅30公里，是否能與機動性極佳的機車競爭，需要市府更多配套方案。

屏東大學教行所副教授李銘義說，運量高的北捷本業每年仍賠13億元，很多收入來自廣告、站內租金，高市府拓展軌道建設也應有經營觀念，像高捷美麗島站是地標，但站內店家數不多，若高捷人潮少，無法帶動運輸量，商業功能將更差。

黃柏霖指出，高捷發展黃、紅線、輕軌、小港林園線等四大軌道建設，監察院日前針對市府年度決算審核，指軌道建設加重財政負擔，瀕臨債務預警，市府應積極思考如何減少負債，勿債留子孫。

李雅芬表示，市民都期待捷運軌道建設，若不做好開源節流，恐淪落賣地籌措財源。

高市捷運局副局長吳嘉昌表示，已通車紅橘線之前未辦理聯合開發，這些年在已開發的市議會站等處招商、補做聯合開發，興建中的軌道建設將採興建一併招商模式，以多角化經營挹注高捷收益。

高雄捷運表示，各車站販賣店合計間數179間，出租間數154間，出租率86%，除委託墨凡公司經營R8、R10、R11車站商業空間，R8車站商業空間以休憩餐飲及輕時尚店家為主，R10引進職人餐飲進駐。