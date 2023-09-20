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守護學童健康 澎湖縣加碼國中男生公費接種子宮頸疫苗

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
陳光復加碼守護學童健康，推動澎湖縣國中男、女生公費接種子宮頸疫苗。圖／澎湖縣政府提供
陳光復加碼守護學童健康，推動澎湖縣國中男、女生公費接種子宮頸疫苗。圖／澎湖縣政府提供

為預防人類乳突病毒（HPV）所引起的相關疾病，衛生福利部國民健康署推動國中女生接種公費子宮頸疫苗，澎湖縣長陳光復特別加碼國中男生同樣享有公費接種服務，自本年度9月份起，衛生局陸續安排本縣符合資格的國中生接種9價HPV疫苗，第一階段接種對象為國中二年級學生。

澎湖縣衛生局長陳淑娟說，不論男女，每個人一生中約有5至8成的機會感染HPV，HPV感染後一般沒有明顯的症狀，約有9成的感染者會在1年內自行消除，而超過1年未消除則稱為「持續性感染」，其所引起的疾病或癌症，包含子宮頸、外陰、陰道、肛門部位及口咽與其他頭頸部位的癌症或癌前病變等。

陳淑娟說，依據世界衛生組織（WHO）建議，接種子宮頸疫苗能有效預防7成以上的子宮頸癌，且針對沒有性經驗者施打較為有效，澎湖縣為照顧學童健康，推動男、女生均可接種疫苗，及早建立更完整的保護力，防範人類乳突病毒，守護健康未來。

衛生局長陳淑娟呼籲，接種前應詳細了解子宮頸疫苗的相關內容與說明，經醫師綜合評估後再進行接種，接種後應留觀30分鐘，男女共同完整接種子宮頸疫苗，才能降低人類乳突病毒盛行，守護健康，遠離癌症威脅。

衛生局 子宮頸癌 疫苗

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