管碧玲視察東沙島東光醫院 爭取4000萬改造空間
海委會主委管碧玲上周二與內政部長林右昌一同前往東沙島視察，發現島上唯一的東光醫院擔架轉進手術房的角度不對，回台後立刻向行政院長陳建仁爭取4000萬元第二預備金改造空間獲准。管碧玲說：「空間改造，是對東光醫院表達敬意謝意，最好的方式！」
管碧玲在臉書發文表示，她上周到東沙島視察，特別向在島上醫院東沙醫院服務人員，包括一位國軍高雄總醫院的醫師，兩位醫官、兩位服務10年以上的護理師，致上深深謝意，感謝他們守在遠方的島嶼，照顧兄弟姐妹們的健康。
管碧玲指出，東光醫院麻雀雖小，五臟俱全，開刀房開過盲腸炎、開過嚴重的骨折；島上牙醫告訴她：「牙科的看診還不少！」她細細詢問各種問題，發現「擔架轉進手術房的角度不對」，陳建仁得知後，立刻指示「空間要趕快改造」，行政院主計總處主計長朱澤民說：「動用預備金最快！」
管碧玲說，空間改造，是對東光醫院表達敬意謝意，最好的方式，「東光醫院，謝謝你們！」
海巡署表示，國軍高雄總醫院每月輪流派遣外科3年以上資深醫師及麻醉護理師駐診東光醫院，島上另有醫官及牙醫官各1位，均具醫師執照，東光醫院配備手術房、移動式X光機、牙科治療椅、超音波、一般病床6張，若島上官兵及其他單位人員有重大複雜病情，就會啟動遠距視訊醫療系統會診。
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