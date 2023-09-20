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興建金廈大橋展開公投第一步 陳滄江遞交734份連署書

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江（左）今天偕同「老搭檔」林金量前往金門縣政府送交「興建金廈大橋」公民投票提案發起人連署書。記者蔡家蓁／攝影
金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江（左）今天偕同「老搭檔」林金量前往金門縣政府送交「興建金廈大橋」公民投票提案發起人連署書。記者蔡家蓁／攝影

金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江今天下午前往金門縣政府送交「為了提升金門經濟發展，身為一個金門縣民，你是否同意興建金廈大橋」公民投票提案發起人734份連署書，由民政處長陳金增代表接受，陳金增表示，縣府已受理，會將公投議題函送行政院來認定，如果通過才會發交縣選委會，請他們通知提案人進行第二階段連署。

今天下午3點多，公投提案的領銜人陳滄江在金廈大橋建設推動促進會常務理事林金量的陪同下，來到縣府送交公民投票的主文、理由書與提案人名冊，按規定為最近一次縣長選舉選舉人的總數千分之5以上，也就是12萬2294人，提案人需611人，但陳滄江送的連署書有734份。

陳滄江表示，從成立金廈大橋建設促進會到今日，還不到1年，但鄉親們的反映熱絡，幾乎所到之處，鄉親的期望值都很高，讓第一階段連署不到2周就達標了，還有很多人想要參與，他們先暫緩；他強調，金廈大橋的意義，是促進金門的經濟發展，他說，金門的未來要靠經濟，交通是非常重要，只靠台金交通是不足的。

陳滄江強調，希望透過普世價值的公投 ，透過民意的檢測，讓政府瞭解金門人的民意與金門人需要什麼，他今天來發起這件事，是創造一個歷史，也是夾著所有鄉親的期望；他說，後續將交由選委會來審核，希望很快能進入第二階段連署，屆時需要6114人連署，但相信應該很快也能達標。

「金門優先、大橋放中間、政治放一邊」。陳滄江說，希望在很快的時間內能進行公投，但不想跟選舉、政黨綁在一起，希望以金門利益為第一。陳滄江說，自己扮演的是「點火者」的角色，讓議題醞釀燃燒，讓民意揮發出來。

陳金增表示，金門縣府尊重陳滄江的提案，也受理了，接下來依照法定程序要先將名冊送戶政機關查核，此外，公投議案的本身，要是地方的自治事項，這部分將函送行政院來認定，若不符合地方自治事項會被駁回。如果審核過了，就會發給縣選委會，請他們通知提案人進行第二階段連署。

金門縣選舉委員會將通知提案領銜人於10日內向該會领取連署人名冊格式，自行印製，徵求連署，連署人數應達最近一次縣長選舉選舉人總數百分5以上，也就是6114人以上；領取連署人名冊格式之次日起6個月內，向金門縣選舉委員會提出;逾期未提出者，視為放棄連署。

興建金廈大橋公投提案的領銜人陳滄江（中）今天將公投連署書送交金門縣府，由民政處長陳金增（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
興建金廈大橋公投提案的領銜人陳滄江（中）今天將公投連署書送交金門縣府，由民政處長陳金增（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
興建金廈大橋公投提案的領銜人陳滄江（中）今天將公投連署書送交金門縣府。記者蔡家蓁／攝影
興建金廈大橋公投提案的領銜人陳滄江（中）今天將公投連署書送交金門縣府。記者蔡家蓁／攝影
民政處長陳金增表示，縣府已受理，會將公投議題函送行政院來認定，如果通過才會發交縣選委會，請他們通知提案人進行第二階段連署。記者蔡家蓁／攝影
民政處長陳金增表示，縣府已受理，會將公投議題函送行政院來認定，如果通過才會發交縣選委會，請他們通知提案人進行第二階段連署。記者蔡家蓁／攝影

陳滄江 公投 金廈大橋

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