東歐3國駐台代表拜會金門議會 洪允典請他們多推銷金酒

奧地利、波蘭、捷克等東歐三國的駐台代表昨天蒞金參訪，今天到金門縣議會拜會，受到議長洪允典與同仁的熱烈歡迎，洪允典感謝3位駐台代表願意來幫忙行銷金門高粱酒，歡迎歐洲國家的人民，能多多來金門觀光，希望彼此常來常往、多多聯繫。

波蘭台北辦事處駐台代表 Mr. Cyryl Kozaczewski、奧地利台北辦事處駐台代表 Mr. Roland Rudorfer與捷克經濟文化辦事處商貿部長 Mrs.Katerina Heinischova3人，於今天中午來到金門縣議會，拜會洪允典，在場陪同人員有縣議會秘書長王垣坤、金酒公司董事長吳昆璋、總經理丁丞康、副總黃海山等人。

洪允典表示，現在白酒的國際評比排名，金門高粱酒在茅台之上，他也介紹，金門高粱酒的歷史有71年，過去因為戰爭因素，沒有機會好好發揚光大，戰地政務解除後，金門各界努力行銷高粱酒，才能達到現在的水準、走向世界。他希望在金酒新董事長吳昆璋的帶領下，將來金酒的品質和行銷，都會更好；同時也歡迎這些歐洲國家的人民，多多來金門觀光，希望彼此常來常往、多多聯繫，希望以後也能在東歐買到金門高梁酒。

波蘭台北辦事處駐台代表Mr. Cyryl Kozaczewski（中譯名：高則叡）說，台灣和波蘭有經貿往來，波蘭的產品也銷售到台灣，他透露，昨天品嘗過金門高粱酒，覺得不錯，也願意協助金酒，開拓波蘭市場，雙方已經達到某些程度的和議，他允諾會提供波蘭當地代理商的資訊給金酒，並積極安排一些公司和金酒對接。

奧地利台北辦事處駐台代表Mr. Roland Rudorfer（中譯名：陸德飛）感謝金酒公司和議會的款待，他認為金門高粱酒的品質很好，親身體驗後，發現喝了隔天不會宿醉。昨天早上一行人去參觀金門大橋，他舉金門大橋為例，橋本身可以聯繫人與人之間的感情，以及經貿往來，希望此行可以建立起奧地利和金門之間的交流。 Mr. Cyryl Kozaczewski 的夫人是廈門鼓浪嶼人，洪允典也特別說，金門與廈門門對門，關係深厚，歡迎她以後也把金門當作自己的娘家。

捷克經濟文化辦事處商貿部長Mrs. Katerina Heinischova對於歡迎晚會上，金門賣魚尾的文化特別有印象，她覺得很有趣，參觀過金門酒廠後，認為金門高粱酒的品質，確實有機會推廣到歐洲，她也願意提供協助。

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