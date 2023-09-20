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屏東8年培育社區規劃師337人、打造292社區亮點 17社區獲獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬巒鄉赤山社區打造老厝54。圖／屏東縣府城鄉發展處提供
屏東縣萬巒鄉赤山社區打造老厝54。圖／屏東縣府城鄉發展處提供

屏東縣府從2015年啟動社區規劃師駐地輔導計畫，17個社區獲國內外大小獎項，包含建築園冶獎、美國繆斯設計大獎、美國泰坦地產獎與德國柏林設計獎等殊榮，縣長周春米說，政府培力民間專業人士成為社區規劃師參與機制，藉由與在地產生情感鏈結，透過多元互動，偕同居民發掘特色，尋找社區活水，展現社區自主。

屏東縣府城鄉發展處表示，社區規劃師不同於建築師、都市計畫師、景觀設計師等專業，社區規劃師關心社區公共事務，留心社區居民，專注社區總體發展，社區規畫師能在樸實無華對談，找尋創造社區價值靈感，可能漸被遺忘的事蹟、文史典故、傳統技藝，伴隨人口老化，居家長者的照顧需求，青年返鄉的工作需求，如何在社區實現全齡樂活，也是社區規劃師持續思考的課題。

城鄉處表示，社區環境成為社區居民對家的生活想像，也讓自己成為社區「頭家」，經過社區規劃師的培訓，具備基礎知識與技藝，透過每次實作，思考落實社區各種機會與可能性，每位社區規劃師都是社區中潛力股，讓居民願意走出來動起來。

城鄉處表示，社區的發展透過社區自身力量、政府資源挹注、企業的社會責任，促使社區在時間的積累，發展多元面貌，例如點燃夢想的黃荊，促使隘寮的社區關懷據點衍生愛聊食堂；區域資源不均狀況下，也有像萬丹鄉興化廍幸福學堂，透過學校和圖書館的資源共享，讓學童有一處閱讀天地；也有基於保育，小琉球海廢藝術創作，運用海洋廢棄物的同時，留住地方文史故事。

城鄉發展處表示，屏東縣培育337名社區規劃師，打造292個社區創意亮點，並仍持續培養社區營造種子，期望透過經驗傳承、激發創新與作為，致力推行社區民眾參與公共事務，改造維護公共空間規劃，期許更多志工伙伴加入，為家鄉盡一份心力。

城鄉處指出，今年度以「五藝齊開屏、六區秀特色」為主題，持續培育社區規劃人才，有興趣進一步了解本計畫的民眾，請搜尋「屏東縣社區規劃師2.0」臉書粉絲團 （https://www.facebook.com/ptcplanner ）。

屏東縣小琉球海廢藝術創作，運用海洋廢棄物的同時，留住地方文史故事。圖／屏東縣府城鄉發展處提供
屏東縣小琉球海廢藝術創作，運用海洋廢棄物的同時，留住地方文史故事。圖／屏東縣府城鄉發展處提供
屏東縣萬巒鄉赤山社區打造老厝54。圖／屏東縣府城鄉發展處提供
屏東縣萬巒鄉赤山社區打造老厝54。圖／屏東縣府城鄉發展處提供

屏東縣 都市計畫 社區營造

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